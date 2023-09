Marvel's Spider-Man 2 quanto dura? dettagli da Insomniac Games

Tra le tante informazioni emerse su Marvel's Spider-Man 2 questa settimana sono arrivati da Insomniac Games anche alcuni dettagli sulla durata della nuova esclusiva su PS5.

Durante il corso di un'intervista con GamesIndustry.biz il senior creative director Bryan Intihar non ha offerto una stima indicativa in ore, ma ha dichiarato che Marvel's Spider-Man 2 sarà un'esperienza più grande di Miles Morales ed equiparabile al primo capitolo della serie.

Per avere un'idea più chiara, stando al portale How Long to Beat per completare la sola storia principale di Marvel's Spider-Man 1 sono necessarie mediamente 17 ore, che salgono a 25 ore per completare anche missioni e attività secondarie e 34 ore per completare tutto il possibile. Chiaramente la stima non tiene conto delle espansioni uscite dopo il lancio.

"Non diciamo mai "oh, sarà così lungo". Quello che cerchiamo di fare è definire la visione. Qual è il nostro obiettivo? Quali sono i pilastri che lo sostengono? E poi iniziamo a lavorarci sopra e tutto si risolve organicamente", ha spiegato Intihar.

"Detto questo, sapevamo che sarebbe stata un'esperienza più grande di Miles Morales. Ma si trattava di fare ciò che era giusto per la storia che volevamo raccontare. Direi che è molto simile a Spider-Man 1. Non è che abbiamo raddoppiato le dimensioni del gioco. Vogliamo fare ciò che è giusto per la visione, il tempo e l'attenzione necessari per creare quell'esperienza, e anche prenderci cura del nostro team. Non è un gioco da 200 ore. Avrei molti meno capelli altrimenti."