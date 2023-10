Marvel's Spider-Man 2: un trailer riassume la storia finora

Ci siamo, ancora poche ore e Marvel's Spider-Man 2 sarà ufficialmente disponibile su PS5. E a tal proposito Sony ha pensato bene di pubblicare un nuovo trailer che riassume la storia della serie di Insomniac Games.

In poco meno di tre minuti il filmato racconta gli eventi di Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man: Miles Morales, sia per venire incontro a chi non ha giocato i precedenti giochi, sia per chi non disdegna un ripasso prima di lanciarsi nella nuova avventura. Rivediamo dunque le imprese di Peter Parker per fermare i piani di Mr. Negative e il suo mentore, il dr. Otto Octavius, e quelli di Miles Morales, alle prime armi con la professione di arrampicamuri.