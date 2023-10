Mortal Kombat 1, la Fatality di Halloween costa 10 dollari: scoppia la polemica

È polemica per la Fatality di Halloween di Mortal Kombat 1, disponibile da alcuni giorni nello store del picchiaduro di NetherRealm Studios: per poterla ottenere bisogna spendere 10 dollari, o meglio 1200 cristalli del drago.

Inutile dire che i giocatori non l'hanno presa bene: per quanto spettacolare e realizzata appositamente per questo periodo, la finisher viene venduta a un prezzo davvero esagerato, specie considerando che il gioco adotta un modello premium.

A breve il roster di Mortal Kombat 1 vedrà l'arrivo di Omni-Man, ma lì la questione è ben diversa, il personaggio fa parte del Kombat Pack e il supporto post-lancio della serie funziona così da diversi anni.