My Hero Academia, il cosplay di Lady Nagant da lorna_toon è superbo

My Hero Academia torna ad essere oggetto del cosplay proposto questa mattina, ma il personaggio in questione non è dei più diffusi tra le reinterpretazioni dei fan, essendo forse ancora non celeberrimo come gli altri: vediamo dunque il cosplay di Lady Nagant da parte di lorna_toon.

Lady Nagant emerge come uno dei personaggi più caratterizzati e interessanti dell'arco narrativo successivo allo scontro con il Paranormal Liberation Front, anche per il suo passato burrascoso che la rende alquanto profonda come villain. È una cattiva di quelle con pedigree, ma cela un passato da eroe che l'ha sconvolta.

Le informazioni che seguono possono rappresentare spoiler ma fanno parte della storia e del background del personaggio, dunque valutate voi se è il caso di leggere.

Lady Nagant, ovvero Kaina Tsutsumi, era una promettente combattente nella schiera degli eroi, fin quando non è stata ingaggiata dalla Public Safety Commission per svolgere i suoi lavori più sporchi e sotto copertura come tiratrice scelta, in modo da assicurare la sicurezza della società degli eroi. Portata allo sfinimento da un lavoro così oscuro, decide di uccidere il presidente della Commissione e incarcerata nel Tartarus.

Proprio in questa situazione viene messa in scena dal cosplay di lorna_toon, che riproduce perfettamente una Lady Nagant con la divisa da prigioniera del Tartarus, il super carcere costruito appositamente per contenere gli individui dotati di super poteri. Abito, capigliatura ma anche trucco riproducono alla perfezione la fierezza del personaggio in questione.