Naughty Dog lavora a un gioco multiplayer stand alone, c'entra The Last of Us 2?

Naughty Dog lavora a un gioco multiplayer stand alone e tutti gli indizi fanno pensare che si tratti del tanto chiacchierato modulo online di The Last of Us 2, tra conferme più o meno dirette e annunci per la ricerca di personale.

Lo scorso anno Neil Druckmann ha parlato di grandi novità per il multiplayer di The Last of Us 2, dopodiché nei mesi scorsi è spuntato l'annuncio per la ricerca di un economy designer da parte di Naughty Dog.

Ora la storia si ripete: il team di sviluppo vuole reclutare un gameplay scripter e un level designer per quello che viene definito "il primo gioco multiplayer stand alone" dello studio.

Una scelta di termini bizzarra: The Last of Us 2 non viene nominato nell'annuncio, ma allora perché chiarire che il progetto in cantiere è un'esperienza multiplayer stand alone? I dettagli del post forniscono ulteriori spunti.

"Stiamo cercando di portare lo stesso livello di ambizione e qualità che caratterizza i nostri giochi a base narrativa in questo nuovo, peculiare progetto multiplayer", recita l'annuncio di Naughty Dog.

"Si tratta di una rara occasione per lasciare il segno nel settore e contribuire alla realizzazione di un'esperienza che verrà provata e condivisa da milioni di giocatori in tutto il mondo."