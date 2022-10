NieR: Automata per Nintendo Switch, video di gameplay da 10 minuti

Come gira NieR: Automata su Nintendo Switch? A giudicare dal video di gameplay da dieci minuti pubblicato da Game Informer, sembra piuttosto bene: sembra proprio che gli sviluppatori abbiano fatto un ottimo lavoro.

In uscita il 6 ottobre, NieR: Automata - The End of YoRHa Edition porterà anche sulla console ibrida giapponese la strepitosa e sorprendente azione del titolo diretto da Yoko Taro e sviluppato da PlatinumGames.

Le sequenze che si vedono nel filmato includono una fase iniziale in stile shoot'em-up per poi lasciare il posto alle fasi action in terza persona che caratterizzano in maniera più marcata il gioco, mettendoci nei panni della potente ginoide 2B.

Apparentemente ancorato ai 30 fps, NieR: Automata non vanta magari un impatto visivo devastante, ma la direzione artistica ha certamente il suo perché e si riflette anche nelle meccaniche di un gameplay capace spesso di cambiare le carte in tavola.