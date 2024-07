La nuova classe Spiritista di Diablo 4 ha permesso a Blizzard di fare cose strane e diverse dal solito

Cosa è stato svelato sulla classe Spiritista

Parlando dello sviluppo di Spiritista, il designer Bjorn Mikkelson spiega che "in generale, è stato molto liberatorio, molto divertente provare alcune cose folli". Mikkelson spiega che ci sono stati più di 60 prototipi di abilità per lo Spiritborn e che anche se alcune delle abilità personali "preferite" del team non sono state selezionate, un giorno potrebbero tornare in una forma o nell'altra.

Il designer aggiunge anche che lo Spiritista è stata l'occasione giusta per provare a fare le cose in modo diverso e un po' più strano rispetto al solito, il che è stato liberatorio sotto più punti di vista. Uno dei poteri della classe è legata al centopiedi e usa la Paura per colpire i nemici che, secondo Mikkelson, non è sfruttata a sufficienza nel gioco base. Inoltre ci sono novità per il sistema di parata: se di norma è qualcosa legato agli scudi, il team ha aggiunto un sistema di parata "più attivo" legato all'uso delle mani con una sorta di arte marziale.

Ricordiamo che le novità sono previste con il DLC Vessel of Hatred, previsto per il 9 ottobre. La prossima stagione invece è prevista per il 6 agosto e sarà preceduta da una diretta live streaming.