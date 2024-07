L'autore di Stardew Valley parla di DLC e update in sviluppo e giura che saranno sempre gratis

Nonostante Eric Barone, il nome dello sviluppatore in questione, sia già impegnato da tempo sul suo nuovo gioco, ovvero Haunted Chocolatier , non può ancora abbandonare Stardew Valley, che in effetti continua a riscuotere un notevole successo e viene ancora giocato da una quantità smodata di giocatori tutti i giorni, soprattutto su PC.

ConcernedApe, autore di Stardew Valley , ha confermato che i lavori sul gioco continuano e che DLC e aggiornamenti sono ancora in sviluppo, peraltro giurando che saranno sempre gratuiti finché sarà vivo, secondo quanto riferito in un post su X.

Un giuramento solenne

Non è affatto così, a quanto pare: Barone ha dichiarato che c'è ancora molto lavoro da fare e diversi update sono in sviluppo, praticamente in contemporanea.



Come riferito in una serie di post su X, lo sviluppatore sta "lavorando personalmente al port di Stardew Valley per piattaforme mobile ogni giorno", così come su un nuovo aggiornamento previsto per PC. Contemporaneamente, sta portando avanti il port dell'update 1.6 su console, di cui arriveranno ulteriori notizie a breve.

In tutto questo, ha anche giurato che questi aggiornamenti saranno tutti gratuiti, sempre, finché sarà lui a occuparsi del gioco in questione, anzi addirittura finché sarà in vita, in base a quanto riferito, con un giuramento che non si vede spesso nel panorama videoludico.