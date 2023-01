One Piece: il cosplay di Yamato ha un originale stile sportivo

Il buon vecchio One Piece torna protagonista in questo cosplay di Yamato da parte di yazbunnyy, che con la sua interpretazione rappresenta una delle combattenti diventate velocemente tra le preferite in assoluto dal pubblico in una maniera decisamente originale.

Yamato è stata inserita all'interno dell'arco narrativo di Wano piuttosto tardi, ma ha velocemente scalato le classifiche di preferenza di molti fan di One Piece, che continuano a perorare la causa per l'inserimento della ragazza come elemento fisso all'interno della Ciurma di Cappello di Paglia.

Figlia dell'Imperatore Kaido e dunque di sangue decisamente regale, ha però un rapporto con il padre piuttosto complicato, cosa che la porta a scegliere invece di seguire le orme del samurai Kozuki Oden, diventando la sua erede a tutti gli effetti. Yamato ha mangiato il frutto del diavolo di tipo Zoo Zoo mitologico e da allora è in grado di trasformarsi in un lupo, o una sorta di ibrido.

Yazbunnyy ha già rappresentato Yamato in passato, ma in questo caso si discosta nettamente dallo stile classico del personaggio per dare un taglio decisamente personale a questa reinterpretazione, che mette in scena un'inedita versione della ragazza in abiti sportivi, ma senza abbandonare le caratteristiche di base come le corna demoniache sulla testa.

