Paper Mario: The Origami King, il trailer contiene una citazione a Final Fantasy VII

Nintendo ha annunciato di recente e come un fulmine a ciel sereno l'esistenza di Paper Mario: The Origami King, il prossimo capitolo del noto franchise. Per di più arriverà anche a breve, dato che il lancio è previsto per il mese di luglio 2020. Ma il trailer nasconde anche un segreto che forse non avete notato: una citazione a Final Fantasy VII.

Tornate a dare un'occhiata al primo trailer di Paper Mario: The Origami King, prima di continuare a leggere. Non notate ancora nulla di particolare? Va bene, allora ve lo diciamo noi: la scena sul treno tra Paper Mario e Bob-omb non è altro che una citazione a Final Fantasy VII, precisamente all'iconica scenetta tra Barret e Cloud al luna park, impegnati a "godersi" i fuochi d'artificio. Se non ve la ricordate con precisione, questo video vi schiarirà le idee. La scena di nostro interesse si trova al minuto 1:40 circa.