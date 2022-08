PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 a meno di 20€: le nuove offerte

Su PlayStation Store è tornata la promozione dei giochi PS5 e PS4 a meno di 20€, con tante offerte davvero interessanti, valide da oggi fino alla notte fra il 31 agosto e il 1 settembre.

Alan Wake Remastered (qui la recensione), ad esempio, può essere vostro per soli 17,99€ anziché 29,99, o addirittura 16,49€ laddove disponiate di un abbonamento a PlayStation Plus: un'ottima occasione per recuperare la remaster dell'action shooter horror di Remedy Entertainment.

Days Gone, l'action adventure a base di zombie sviluppato da Bend Studio e ottimizzato anche per PS5, è disponibile anch'esso a un prezzo molto interessante, solo 15,99€ anziché 39,99, e la stessa identica promozione la ritroviamo per Marvel's Spider-Man: l'eccellente tie-in di Insomniac Games viene via a 15,99€ anziché 39,99.

Come saprete, diversi giochi di Yakuza sono entrati nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, ma se preferite un acquisto tradizionale i prezzi sono davvero, davvero stracciati: