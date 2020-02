Pokémon GO: Mewtwo Corazzato nell'ora leggendaria di oggi 26 febbraio 2020

Niantic Labs ha sospeso gli eventi di questa settimana su Pokémon GO, ma non l'Ora Leggendaria di oggi, mercoledì 26 febbraio 2020. Quest'ultima si terrà dunque regolarmente e gratuitamente all'interno dell'app di Pokémon GO, disponibile su smartphone android e dispositivi iOS. Vediamo i dettagli.

La nuova Ora Leggendaria di Pokémon GO, dal punto di vista di date e orari, si terrà oggi mercoledì 26 febbraio 2020, dalle ore 18:00 alle ore 19:00 (orario italiano locale). Per questi sessanta minuti, ogni Palestra Pokémon libera ospiterà i Raid di Mewtwo Corazzato, di ritorno su Pokémon GO in occasione dell'evento dedicato al Pokémon Day 2020. Le palestre già occupate alle ore 18:00 resteranno invece escluse dall'evento.

Mewtwo Corazzato resterà su Pokémon GO solo fino al 2 marzo 2020, dunque quella di oggi è l'occasione perfetta per tentare di catturare e registrare nel PokéDex l'esemplare/variante in questione. Assicuratevi di giocare in una squadra composta da almeno sei allenatori, trattandosi di un Pokémon Leggendario.