PS5 Slim: il lancio sembra alle porte, inizia la 'fase 2' di PlayStation 5?

Ora che il Covid-19 e i problemi di scorte sono solo dei brutti ricordi, Sony sembrerebbe in procinto di far partire quella che è stata definitiva da alcuni la "fase 2" di PS5. Il tutto potrebbe iniziare con tanto chiacchierato nuovo modello con lettore estraibile in uscita a settembre, che forse non sarà la revisione "Slim" che molti si aspettano, e proseguire con il lancio di Project Q entro la fine dell'anno e da un presunto modello Pro di PlayStation 5 nel 2024. Non solo lato hardware però, potremmo essere di fronte anche a una seconda fase, se non una rivoluzione, anche per i PlayStation Studios, con Sony che sta mirando al fruttuoso ma rischioso mercato dei live service con numerosi giochi Gaas.

Le voci di corridoio relative a un nuovo modello di PS5 con lettore estraibile da comprare a parte quasi come fosse un accessorio, circolano ormai da mesi e si sono intensificate particolarmente nelle ultime settimane. Difficile credere a questo punto che dietro tutto questo fumo non ci sia anche dell'arrosto, volendo storpiare un'espressione popolare.

Del resto anche la recente mossa di Sony di scontare di 100 euro la console in numerosi paesi del mondo, Italia inclusa, sembrerebbe una strategia volta a svuotare i magazzini delle PS5 attualmente in commercio in vista di una revisione, che pare dovrebbe arrivare nei negozi già a settembre 2023, preceduta da un evento di annuncio ad agosto.

Stando all'ultima soffiata di Tom Henderson, la nuova PS5 dovrebbe sostituire quella attualmente in commercio senza cambiare nome e avere un prezzo identico a quello di PS5 Digital nella configurazione senza lettore, che supponiamo una volta acquistato porterà il totale a 549 euro, come quello di PS5 Standard. Inoltre afferma di aver visionato un prototipo della console e che non si azzarderebbe a definirla "Slim" visto che a suo avviso aveva dimensioni non proprio contenute, ma qui chiaramente parliamo di un'impressione personale.

Certo, si tratta di informazioni da prendere con le pinze, ma del resto arrivano da una fonte ritenuta molto affidabile, che in passato ha "azzeccato" numerose soffiate, incluse quelle su Project Q, la "console portatile" da usare tramite il Remote Play di PS5 in arrivo entro la fine dell'anno. Sempre Henderson ad aprile aveva parlato di una vera e propria "fase 2" per PS5 dal punto di vista hardware, citando l'arrivo di una serie di prodotti in grado di espandere e rendere più appetibile l'offerta PlayStation e in particolare il nuovo modello con lettore ottico estraibile, Project Q e un modello Pro in uscita durante il 2024.