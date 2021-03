PS5: The Last of Us 2, Uncharted Collection su PC e nuova IP in un dubbio leak

Tramite le mai troppo credibili pagine di 4chan appare un nuovo dubbio leak poi rimbalzato su Reddit che sta attirando l'attenzione dei giocatori PlayStation. Di cosa si tratta? Dell'intero piano d'azione di Naughty Dog per PS4, PS5, PC e PS VR 2 (il nuovo headset Sony che in realtà non ha ancora un nome ufficiale). Precisamente, si parla di "The Last of Us 2 - Dark Sides", Uncharted Collection per PC e PlayStation 5 e anche una nuova IP.

Andiamo con ordine. Secondo questo leak la fonte è interna al dipartimento di marketing di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Il tutto è stato letto all'interno di una email. Il primo gioco citato è una Uncharted Collection chiamata "Chronicle Edition" che sarebbe pianificata sia per PC che per PS5. Questa nuova collection conterrebbe tutti i capitoli per PS3, Abisso d'Oro di PS Vita e i due capitoli per PS4. Ogni gioco avrebbe texture, frame rate e risoluzione migliorate. La data di uscita sarebbe il 2021 sia per PC che per PS5.

Passiamo poi a The Last of Us 2 Dark Side, una nuova edizione del gioco per PS4 e PS5. Questa versione includerebbe un nuovo capitolo dedicato ad Abby nel quale scopriremo nuovi dettagli del passato della donna e verrano poste la basi del suo futuro per la serie. Inoltre, sarà introdotta la modalità multigiocare che sappiamo essere in sviluppo ma anche una modalità battle royale posta cronologicamente prima del finale del gioco. L'uscita sarebbe per il primo trimestre del 2022.

Infine, abbiamo Stray's Cross, nuova IP di Naughty Dog pianificata per PS5 e PS VR 2. Si tratterebbe di un gioco sci-fi. Secondo la fonte, è stata mostrata internamente una breve clip che mostra il protagonista con una visuale in prima persona. Ci sono sezioni sparatutto e portali che portano il personaggio in diverse epoche, da quelle più moderne fino all'Egitto antico e alla preistoria. Questa nuova IP non ha data di uscita.

Come sempre, 4chan non è un forum noto per la propria credibilità. Vi consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze, ma al tempo stesso dobbiamo ricordare che pur non potendo confermare la veridicità, non possiamo nemmeno smentire ogni singola parola. È possibile che anche solo una parte di queste informazioni sia corretta.

Sappiamo che Sony ha in lavorazione due giochi AAA (+1 ) non ancora annunciati "imminenti": possibile che vi sia qualcosa di Naughty Dog nel mezzo?