R6S: Mkers e Reply Totem si scontreranno nella finale dei Playoff PG Nationals

Questa domenica a partire dalle 17 i due più forti team italiani si sfideranno per capire chi è stato il dominatore dell'ultimo anno e conquistare il titolo di Campione d'Italia. Mkers e Reply Totem, ovvero le due migliori squadre del Winter e dello Spring Split, si scontreranno nella finale dei Playoff PG Nationals, il principale campionato esport italiano di Rainbow Six: Siege.

I Mkers, reduci dall'incredibile avventura del Six Invitational, e i Reply Totem, squadra davvero agguerrita che si è fatta strada nella competizione mostrando coraggio e una grande voglia di vincere, si sfideranno in match dal quale uscirà anche il team che prenderà parte alla European Challenger League.

La card della finale tra Mkers e Totem

I Mkers, come ormai accade spesso, sono chiamati a ricoprire il ruolo di favoriti, forti della recente partecipazione al Six Invitational, la coppa del mondo di Rainbow Six Siege, e della partecipazione già confermata alla European Challenger League, ottenuta attraverso qualifier esterni. I Reply Totem, invece, cercheranno di tenere alta la propria bandiera e di mantenere fede all'ottimo percorso fatto finora nelle varie fasi del torneo, tentando l'impresa di infliggere ai Mkers una sconfitta che rimarrebbe negli annali dell'esport italiano.

L'attesissima finale sarà commentata, come ormai da tradizione, dagli esperti Lordchanka e Rakki, affiancati da Raf "IlSolitoMute" della R6ItaCom, Etrurian e Chinook, che animeranno l'analyst desk con approfondimenti, curiosità e disamine tecniche che faranno sicuramente la gioia dei fan più accaniti dello sparatutto tattico di casa Ubisoft. Prima della resa dei conti, poi, ci sarà spazio per diversi momenti di intrattenimento, tra cui un'imperdibile novità, i PG Nats Awards, show presentato da Mauro "JustRyuk" Barone che precederà il match. Durante lo spettacolo verranno premiati i team e i giocatori che si sono particolarmente distinti nel corso del torneo.

Le finali saranno domenica 25 luglio dalle h 17:00 sul Canale Twitch Rainbow Six.