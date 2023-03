Resident Evil 4 Remake: disponibile il preload su PS5 e PS4, ecco le dimensioni

Come segnalato da Gamingbolt, da ora è possibile eseguire il preload delle versioni digitali di Resident Evil 4 Remake per PS5 e PS4, in modo scaricare tutti i file di gioco in vista del lancio fissato a venerdì 24 marzo.

Le dimensioni stando alle precedenti segnalazioni di PlayStation Game Size si aggirano sui 58,4 GB per la versione PS5 e di 30,938 GB per quella PS4, che chiaramente potrebbero mutare con delle patch post-lancio. Inoltre ricordiamo che il preload è già disponibile da diversi giorni anche su Xbox Series X|S.

Resident Evil 4 Remake è un survival horror e una rielaborazione del Resident Evil 4 del 2005 (un classico per GameCube e successivamente PlayStation 2), con meccaniche di gioco aggiornate e una grafica di ultima generazione. Non mancano poi nuove sequenze cinematiche e dialoghi che approfondiscono la storia e i personaggi.

Per ingannare l'attesa che ci separa dall'uscita del gioco potete leggere, se ancora non lo avete fatto, la nostra recensione di Resident Evil 4 Remake e guardare il nostro video di approfondimento sulla storia di Leon S. Kennedy, il protagonista del gioco. In alternativa potete sempre giocare alla demo gratuita Chainsaw, magari alla difficoltà segreta Mad Chainsaw e utilizzando la mitraglietta TMP, l'arma segreta della demo.