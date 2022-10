Resident Evil 4: un video confronta remake e originale, tramite il trailer dello showcase di ottobre

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video confronto tra il remake di Resident Evil 4 per PC e console con la versione originale, sfruttando anche le sequenze mostrate nel gameplay trailer presentato da Capcom durante la notte nel Resident Evil Showcase di ottobre.

Dalla sua analisi è possibile notare come il remake non vanterà solo un comparto grafico completamente rifatto, ma anche alcune differenze sostanziali alle location, gli eventi e il gameplay del gioco. Ad esempio la sequenza iniziale non si svolgerà più all'alba ma di notte e alche l'incontro con il primo Ganados sarà completamente differente.

Anche la foresta presenterà aree familiari e alcune zone completamente nuove, con i nemici che ora potranno sorprendere il giocatore sbucando fuori dai cespugli. ElAnalistaDeBits inoltre fa notare che nel remake il numero di elementi distruttibili è aumentato notevolmente e che il gioco promette combattimenti più dinamici grazie a nuovi controlli e animazioni.

Del resto nel gameplay trailer di Resident Evil 4 Remake dello showcase del 21 ottobre 2022 abbiamo visto Leon sfruttare delle meccaniche stealth, utilizzare un menu rapido per l'equipaggiamento e addirittura sfruttare una sorta di parry, utilizzando il coltello per parare l'attacco di un nemico armato di motosega.

Insomma, il gioco promette di essere una ricostruzione fedele dell'originale, ma senza privarsi di quei cambiamenti strutturali necessari per modernizzare il gameplay e i ritmi di gioco. Tra le modifiche fatte dal team di Capcom c'è anche la rimozione quasi totale dei QTE in Resident Evil 4 Remake.

Vi ricordiamo che Resident Evil 4 Remake sarà disponibile a partire dal 24 marzo per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.