Senua's Saga: Hellblade 2 approderà su PS5, prevede un noto leaker

Anche Senua's Saga: Hellblade 2 approderà su PS5: a prevederlo è il noto leaker Nick Baker, sebbene in questo caso non si tratti di un'informazione trafugata, bensì semplicemente di una sua sensazione.

Secondo Baker, infatti, i piani di Microsoft non si limiteranno a Starfield, Indiana Jones e l'Antico Cerchio, Hi-Fi RUSH e Sea of Thieves: la casa di Redmond provvederà a portare tutti i suoi giochi first party di un certo valore sulle altre piattaforme.

Interrogato dai suoi follower, il leaker ha detto che a suo avviso esiste ancora la possibilità che Xbox faccia dietrofront laddove si verifichi un contraccolpo di sostanziale portata in termini di lamentele degli utenti.