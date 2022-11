Senua's Saga: Hellblade 2: Ninja Theory ha annunciato di aver finito con il motion capture

Ninja Theory ha annunciato di aver finito le sessioni di motion capture per Senua's Saga: Hellblade 2 e ha pubblicato due foto del team di attori e tecnici che si è occupato di questo aspetto del gioco, importantissimo vista la sua impostazione fortemente narrativa.

A differenza di altri team di sviluppo, Ninja Theory sta aggiornando con una certa costanza sullo stato dei lavori di Senua's Saga: Hellblade 2, tanto da avergli fatto ingiustamente guadagnare la nomea di gioco dallo sviluppo infinito.

In realtà, considerando che Hellblade: Senua's Sacrifice è uscito nel 2017, che la lavorazione del seguito è iniziata in una fase successiva e che stiamo parlando di un tripla A completamente diverso e più ampio rispetto all'originale, i tempi di lavorazione sono tutto sommato in linea con quelli standard per un titolo così ambizioso.

Semplicemente in questo caso i videogiocatori hanno potuto seguire il processo di sviluppo più da vicino e, invece di esserne contenti, si sono fatti un'idea distorta della situazione e hanno iniziato a partorire teorie strampalate. Tutto nella norma, insomma.

Per il resto, la fine del motion capture significa che lo sviluppo è in una fase abbastanza avanzata. Ora le animazioni andranno prese, pulite e inserite in gioco. Quindi verrà valutato se vanno bene o se c'è bisogno di aggiunte. Comunque sia il grosso è fatto.