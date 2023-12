S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, dettagli su durata e finali della storia principale

Da una recente intervista a Evgeniy Grygorovych di GSC GameWorld pubblicata dalla rivista cinese Gamersky e tradotta in maniera automatica emergono dettagli sulla durata e sui finali della storia principale in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

L'occasione in cui si è svolta l'intervista è stata una presentazione del gioco a Chengdu, dove è stata portata una demo corrispondente a quella della Gamescom 2023 in termini di contenuti e porzione di gioco visibile, ma con varie correzioni applicate agli elementi tecnici come qualità dell'immagine e miglioramenti vari.

In base a quanto riferito in questa occasione, viene precisata un po' la possibile durata prevista per quanto riguarda la storia principale in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che tuttavia è destinata a variare in base a quanto il giocatore ha intenzione di esplorare e approfondire la conoscenza del mondo del gioco.