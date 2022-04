Starfield, altre quattro immagini trafugate del gioco Bethesda spuntano in rete

Starfield, l'attesa esclusiva Xbox sviluppata da Bethesda, si mostra con altre quattro immagini trafugate, o presunte tali, comparse in rete e rilanciate sui social da vari profili. Eccole:

Come per le cinque immagini di Starfield pubblicate un paio di giorni fa, si tratta di scatti "work in progress", provenienti senza dubbio da una delle prime build, che ritraggono prevalentemente le strutture con cui avremo a che fare nel corso della campagna e gli strumenti che il nostro personaggio utilizzerà per le sue esplorazioni.

Anche stavolta il carattere degli screenshot sembra sottolineare un approccio realistico e plausibile alla fantascienza, vicino a opere cinematografiche come Interstellar e soprattutto The Martian piuttosto che a Mass Effect.

Starfield farà il proprio debutto in esclusiva su Xbox Series X|S e PC l'11 novembre, anche se qualcuno ultimamente ha messo in dubbio tale data ipotizzando un possibile rinvio per il progetto.

Dubbi e incertezze probabilmente legati al fatto che finora il gioco non è mai stato mostrato in azione: una mancanza a cui Microsoft rimedierà probabilmente questa estate, nel corso del suo ormai tradizionale showcase.