Starfield: scoperta una scena d'intermezzo che mostra il decollo in maniera diversa

Non è chiaro come sia avvenuta questa scoperta, ma un utente su Reddit, come potete vedere dal video riportato qui sotto, ha trovato all'interno di Starfield una scena d'intermezzo differente da quella di default, relativa al decollo dai pianeti nel gioco.

"Animazioni più immedesimanti per decolli e atterraggi sono fattibili, e già inserite nel gioco di base", ha riferito l'utente "Questionthis", che ha proceduto a mostrare la sequenza in questione come potete vedere qui sotto.



Si tratta di un breve filmato in cui vediamo il personaggio sedersi ai comandi dell'astronave e si segue questa mentre effettua il decollo dalla superficie del pianeta allo spazio, ovvero parzialmente risolvendo uno dei problemi lamentati da vari utenti con l'eccessivo spezzettamento dell'esperienza dato dal viaggio rapido e schermate di caricamento.