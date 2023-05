Street Fighter 6: video guida su Dhalsim e le sue mosse

Capcom continua a presentare progressivamente tutto il roster iniziale di combattenti di Street Fighter 6, questa volta con una nuova video guida su Dhalsim, che presenta la nuova versione dello storico combattente della serie e le sue mosse in questo capitolo.

Dopo aver visto Ken, Juri e Blanka e i rispettivi video, in questo caso l'attenzione si sposta sul vecchio combattente indiano, che si dimostra ancora molto agile e, come da tradizione, decisamente snodato e allungabile.

In linea con le scelte effettuate da Capcom per il roster iniziale di Street Fighter 6, anche in questo caso si torna alle origini della serie.

Apparso per la prima volta in Street Fighter II, Dhalsim porta con sé tutta la sua esperienza in combattimento, con uno stile ancora incentrato sulle tecniche yoga e la possibilità di sputare e lanciare fuoco oltre a un'impressionante capacità di allungare e snodare gli arti.

Queste caratteristiche, che sono quelle tipiche del personaggio, gli consentono di estendere in maniera incredibile il raggio d'azione di mosse normalmente a contatto, oltre a poter contare su altre tipologie di lancio. Questo lo rende piuttosto imprevedibile e in grado di rompere la guardia di qualsiasi avversario.

Dhalsim si ripresenta, anche in questo caso, con la sua lunga barba bianca già visibile nella versione presente in Street Fighter V, ma con alcuni aggiornamenti al look e al set di mosse, come possiamo già intravedere in questa prima video guida in versione breve.