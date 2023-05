Street Fighter 6: tre video gameplay con protagonisti Ken, Juri e Blanka

Capcom continua a pubblicare nuovi video tutorial dedicati ai numerosi lottatori che faranno parte del roster di Street Fighter 6 in modo da preparare i giocatori in vista del lancio su PC e console a inizio giugno. Gli ultimi hanno come protagonisti Blanka, Ken e Juri.

I filmati offrono una panoramica di ogni personaggio, riassumendo quali sono i punti forti e le caratteristiche del loro stile di combattimento. Ad esempio, Ken viene descritto come un personaggio aggressivo in grado di sferrare potenti calci, Blanka vanta un repertorio di attacchi con carica in avanti con cui si scaglia rapidamente sugli avversari, mentre Juri ha uno stile di lotta che rende difficile prevedere dove scaglierà il suo prossimo calcio.

Se avete trovato questi filmati utili, sulle nostre pagine trovate anche quelli con protagonisti Chun-Li e Ryu.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Street Fighter 6 sarà disponibile su PC, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 a partire dal 2 giugno 2023. Vi ricordiamo che fino al 22 maggio 2023 è possibile partecipare alla beta online su tutte le piattaforme.