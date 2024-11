Super Mario Party Jamboree si aggiorna: vediamo cosa è cambiato tramite le informazioni ufficiali di Nintendo

Cosa è stato indicato dalla patch note per Super Mario Party Jamboree

Pur disponendo delle note ufficiali della patch per l'aggiornamento fornite da Nintendo, non abbiamo informazioni sulla dimensione del file dell'aggiornamento. Nintendo non divulga queste informazioni insieme alle note della patch. Supponiamo sia un file di piccole dimensioni, visto che non include molti cambiamenti, ma è solo una speculazione.

La patch note recita: "È stato risolto un bug a causa del quale, quando si seleziona "Minigame Bay" → "Tag Match" → "Worldwide" come "Online Match", a seconda della lunghezza del nome (nickname) del giocatore (dispositivo genitore) che ha creato la stanza e invitato i suoi amici sullo schermo del dispositivo genitore appare la scritta "Non ci sono altri partecipanti, si torna alla Party Plaza", che conclude la sessione e il software si chiude per gli altri partecipanti."

Di norma Nintendo pubblica giochi abbastanza rifiniti e non ha bisogno di introdurre enormi patch note in modo regolare dopo il lancio, ma solo qualche piccola rifinitura quella che vi abbiamo indicato oggi.

Vi lasciamo in conclusione alla recensione di Super Mario Party Jamboree, che ha ottenuto un record in Europa e domina la classifica del Nintendo eShop.