The Finals: misure anti-cheat incrementate dopo il grande successo al lancio

The Finals sembra proprio essere stato accolto bene dal pubblico, ma in uno sparatutto competitivo da una grande popolarità derivano anche grandi rischi per quanto riguarda la correttezza delle partite, motivo per il quale il team Embark Studios ha deciso di incrementare le misure anti-cheat nel gioco.

Lanciato a sorpresa proprio durante la serata dei The Game Awards 2023 , The Finals ha fatto registrare subito grandi numeri al lancio su Steam , e anche degli ottimi primi voti da parte della stampa specializzata, a conferma delle buone impressioni che erano emerse già in fase di beta test.

Come spesso accade, con l'incremento dell'utenza aumentano in percentuale anche coloro che tendono a utilizzare cheat e metodi irregolari per ottenere il successo nelle partite online, dunque le contromisure diventano necessarie.