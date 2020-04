The Last of Us 2, il leak probabilmente per motivi politici, il gioco troppo di sinistra?

Stando a una dichiarazione raccolta dal sito Sausage Roll, il leak di The Last of Us 2 sarebbe nato per motivi politici e proverrebbe da qualcuno contrario al messaggio lanciato dal gioco, considerato politicamente di sinistra.

La fonte, che naturalmente ha voluto rimanere anonima, ha delineato una situazione particolarmente tesa all'interno di Naughty Dog per l'indirizzo dato alla storia di The Last of Us 2, che ha creato dei forti malumori e un ambiente di lavoro estremamente tossico, dove non è possibile esprimere il proprio punto di vista.

"Non ho alcun dubbio che la fuga di notizie provenga dallo studio. The Last of Us 2 è davvero diviso e, come puoi immaginare, alcuni membri del team non sono contentissimi di lavorare al gioco. Molti sarebbero d'accordo con me nell'affermare che sia uno dei progetti peggiori sul quale abbiano dovuto lavorare, a non solo perché in disaccordo con la trama.

Alcuni degli sviluppatori sono cristiani e non sono d'accordo con il messaggio del gioco, ma sono anche dei professionisti e possono mettere da parte il loro credo politico mentre svolgono il loro lavoro. Ciò che è davvero terribile è l'ambiente lavorativo. Il team è diviso sul gioco, ma esprimere dubbi sulla sua storia fa infuriare certe persone che iniziano a lanciare accuse di chiusura mentale o di essere fobici, o altre assurdità simili. Alcuni si sono letteralmente dovuti mordere la lingua per paura di perdere il lavoro, o addirittura la loro carriera.

La cosa davvero triste è che nessuno ne può parlare. Molti sviluppatori hanno lasciato Naughty Dog per queste politiche interne e sono sotto un NDA strettissimo, che impedisce loro di parlare di come lavora lo studio."

La tesi sarebbe quindi che uno sviluppatore di destra avrebbe fatto uscire il materiale per denunciare la deriva a sinistra del gioco, di cui non è stato possibile discutere in fase di sviluppo. Per capire quante di queste affermazioni siano vere, non rimane che attendere l'uscita di The Last of Us 2, rettificata da Sony proprio ieri, sperando che riusciate a schivare la feccia che pubblica ovunque anticipazioni per rovinare volutamente l'esperienza agli altri.