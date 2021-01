The Last of Us 2 e Supernatural, scoperto un easter egg dedicato alla serie TV

The Last of Us 2 nasconde un easter egg dedicato a Supernatural, la celebre serie TV americana andata in onda per ben quindici stagioni, dal 2005 al 2020.

Premiato con il maggior numero di GOTY nel 2020, The Last of Us 2 include infatti una fase in cui Ellie esplora alcuni edifici di Seattle e uno di essi il Seattle Conference Center, dove prima della diffusione del virus si svolgevano convegni dedicati ai fan dei fumetti.

Ebbene, nel centro è possibile trovare due cadaveri appartenenti ad altrettanti attori di Supernatural, nella fattispecie Jensen Ackles e Misha Collins.

I nomi vengono rivelati da un messaggio che Ellie trova nelle vicinanze del primo corpo e che spiega le circostanze in cui i due hanno perso la vita, poco dopo che gli Infetti hanno cominciato a invadere le strade della città.

Il video qui in calce, pubblicato su TikTok dalla streamer Cringelizard, spiega esattamente come individuare l'easter egg.