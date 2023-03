The Last of Us Parte I precaricabile da Steam

The Last of Us Parte I è precaricabile da Steam. Ciò significa che se lo avete prenotato potete ora scaricare i file di gioco, in attesa dello sblocco di domani 28 marzo 2023 per giocarci.

Scaricare i dati in anticipo è altamente consigliato se volete iniziare subito a giocare quando sarà disponibile, perché si parla di più di 70GB di dati, impegnativi anche per le connessioni più veloci.

Il precaricamento della versione PC di The Last of Us Parte I non è disponibile su Epic Games Store, l'altro negozio dove il gioco è acquistabile.

Il precaricamento è una pratica che sta diventando fortunatamente sempre più comune, quando si parla di giochi molto grossi. Di fatto è uno dei vantaggi che spesso viene offerto a chi prenota un gioco, insieme magari a qualche extra. Inoltre è molto comodo per chi non dispone di una connessione particolarmente performante e vuole comunque iniziare a giocare il prima possibile.

Difficile dire se The Last of Us Parte I sarà un successo anche su PC come lo è stato su console PlayStation, ma le premesse sono in realtà già ottime, vuoi per la spinta dell'appena conclusa serie TV, che ha ottenuto consensi di critica e di pubblico in tutto il mondo, vuoi perché già figura al secondo posto tra i giochi premium più venduti di Steam, subito sotto alla hit Resident Evil 4. Di The Last of Us Parte I esiste anche un seguito, The Last of Us Parte II, attualmente disponibile solo per PS4, ma giocabile anche su PS5.