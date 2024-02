The Last of Us Parte II si è fatto mettere i bastoni tra le ruote da Uncharted 4

Naughty Dog ha pubblicato Grounded 2: Making The Last of Us Part 2, nel quale vengono svelati vari retroscena dello sviluppo del gioco. In esso, il director del gioco Neil Druckmann parla dell'avvio del progetto e di come vi siano state delle difficoltà a causa di Uncharted 4.

Druckmann si trovava infatti nel pieno della fase di concettualizzazione del gioco quando sfortunatamente Uncharted 4 ha avuto bisogno di avere tutto il team al lavoro, secondo Druckmann. Emilia Schatz, principal game designer, afferma che Naughty Dog non realizza più giochi contemporaneamente: lavora interamente su un gioco, per poi passare a un altro una volta terminato. Schatz ricorda come, quando Uncharted 4 stava arrivando "al capolinea", praticamente tutti i membri dello studio si sono concentrati sul gioco guidato da Nathan Drake per portarlo a termine.

Druckmann ha insistito sul fatto che prima di passare totalmente ad Uncharted 4 voleva avere un trailer pronto per The Last of Us Parte II. "Durante l'intera produzione di Uncharted 4, non riuscivo a pensare ad altro".

"Avevo investito molto in Uncharted 4, ma il giorno in cui abbiamo finito con Uncharted 4, sono tornato subito a quel trailer per concludere", ha continuato Druckmann. Dopo aver completato il motion capture del trailer, il director ha raccontato di aver avuto persino degli incubi sul fatto che potesse trapelare prima del tempo, tanto era il suo investimento e la sua attenzione per il trailer.