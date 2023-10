The Thaumaturge: trailer del gameplay, data di uscita su PC e demo disponibile

Capace di percepire e comunicare con entità sovrannaturali, il personaggio può usare queste abilità per ottenere indizi riguardanti le sue indagini e cimentarsi con combattimenti a turni in cui dar fondo a un repertorio di manovre piuttosto ricco.

The Thaumaturge ha una data di uscita su PC, rivelata da Fool's Theory e 11 bit studios con un trailer del gameplay che mostra il gioco in azione: il lancio su Steam è fissato al 5 dicembre, e c'è anche una demo disponibile ora.

Arriverà anche su console

The Thaumaturge sembra insomma un progetto davvero interessante, del resto il team di sviluppo è lo stesso di Frostpunk e The Witcher Remake: la demo disponibile in occasione dello Steam Next Fest consentirà di farsi un'idea di questa esperienza e delle sue potenzialità in attesa dell'uscita.

Uscita che peraltro verrà estesa anche alle console nel corso del 2024, sebbene non ci siano ancora dettagli in merito alle piattaforme esatte o una finestra più precisa: tutte informazioni che arriveranno più avanti.