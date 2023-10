Assassin's Creed Mirage, la Prontezza dell'Assassino spiegata dagli sviluppatori

La Prontezza dell'Assassino si pone senza dubbio come la più controversa fra le abilità che Basim può utilizzare nel corso della campagna di Assassin's Creed Mirage , ma gli sviluppatori hanno spiegato il suo funzionamento e la maniera in cui viene giustificata dal punto di vista della lore.

Divertente ma problematica

Il commento del giornalista di Game Informer arriva sotto un video di gameplay pubblicato da un altro giornalista, Gene Park, in cui la Prontezza dell'Assassino viene messa molto bene in mostra, evidenziando quanto sia straordinariamente potente quando si dispongono di cinque slot per eliminare altrettanti avversari in un istante.

Nella nostra recensione di Assassin's Creed Mirage, tuttavia, abbiamo spiegato come questa specifica trovata, insieme ad alcune altre mancanze sul piano del bilanciamento, finisca per banalizzare un po' troppo la sfida proposta dal gioco.