Un video gameplay di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater mostra nuovi collezionabili e il cambio di mimetica

Durante le prime ore della mattina è andato in onda un nuovo appuntamento del Metal Gear Production Hotline realizzato da Konami in occasione del Tokyo Game Show 2024, per l'occasione sono stati mostrati 11 minuti di gameplay dell'atteso Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, che potrete guardare nel player sottostante.

Il filmato mostra fondamentalmente il primi minuti della Virtuos Mission, ovvero il prologo del gioco, e possiamo vedere alcuni degli elementi iconici del gioco originale, come la possibilità di usare dei dardi soporiferi per catturare degli animali, che in seguito possiamo sfruttare come provvista o, con un pizzico d'astuzia, come degli strumenti per distrarre i nemici. Vediamo anche un nuovo collezionabile, delle paperelle gialle con varie divise mimetiche che apparentemente sostituiranno le rane Kerotan dell'originale.