Call of Duty: Mobile, nove mesi dopo

Oltre a queste piccole ma importanti attenzioni, l' interfaccia è stata arricchita di svariati elementi in corrispondenza all'aggiunta di nuove opzioni e modalità, il che ha portato inevitabilmente ad affollare la schermata iniziale, tanto da doverla dividere in schermate multiple legate alle funzioni principali dell'esperienza: partite classificate, multigiocatore e battle royale. Nonostante l'enorme quantità di icone e collegamenti, Call of Duty: Mobile riesce nell'ardua impresa di non essere troppo invasivo nel proporre le microtransazioni , che possono essere valutate per accelerare la progressione in determinate modalità e ovviamente per l'acquisto dei pass stagionali grazie a cui ottenere ricompense extra durante le partite. Non risultano tuttavia mai obbligatorie: si gioca benissimo anche senza spendere nulla.

La prima cosa che si nota tornando su Call of Duty: Mobile dopo tanto tempo sono le scelte effettuate dagli sviluppatori in termini di accessibilità . Al contrario di Call of Duty: Warzone , che da questo punto di vista lascia effettivamente perplessi con i suoi oltre 200 GB di spazio occupato su disco, lo sparatutto disegnato per iOS e Android utilizza un sistema di download a scompartimenti stagni, evitando le lunghe attese di scaricamenti supplementari una volta installata l'applicazione e lasciando alla scelta dell'utente l'ottenimento delle mappe che man mano sono state aggiunte al pacchetto. L'eventuale necessità di tirare giù ulteriori dati, inoltre, si adatta dinamicamente all'esperienza fermando i download nel caso in cui si stia giocando.

Contenuti e opzioni

Mappe e modalità sono chiaramente i contenuti su cui gli sviluppatori di Call of Duty: Mobile si sono focalizzati per arricchire l'esperienza. Rispetto agli esordi il numero degli scenari disponibili è raddoppiato, continuando a seguire la filosofia del revival con il ritorno di alcune fra le mappe più popolari tra i numerosissimi fan del franchise, alcune delle quali dotate di caratteristiche relativamente insolite per uno sparatutto mobile in termini di dimensioni. Le partite non diventano tuttavia mai dispersive, le due fazioni in gara entrano in contatto nel giro di pochi secondi e così il ritmo si mantiene piuttosto sostenuto, a tutto vantaggio del divertimento. Sul fronte delle modalità non c'è stato bisogno di limare nulla, anzi l'enorme quantità di utenti sempre online ha consentito agli autori di valorizzare al meglio ogni singola stipulazione, mantenendo intatto il percorso di progressione che consente di accedere a nuove feature man mano che si sale di livello.

Anche sul fronte delle opzioni si notano tanti particolari di grande rilevanza. I comandi, che come detto funzionano molto bene anche nella connotazione touch, possono essere personalizzati in tanti modi diversi, partendo dalle due impostazioni principali e passando per le tante regolazioni relative alla sensibilità degli stick. Il tutto viene suddiviso per ogni modalità di gioco, così che si possa adattare il proprio stile al contesto senza il bisogno di modificare qualcosa ogni volta che si passa dalle partite in multiplayer al battle royale, ad esempio. Utilizzare un controller Bluetooth rende l'esperienza molto più vicina a quella disponibile su console, ma per assurdo è necessaria una maggiore attenzione alle opzioni per evitare di ritrovarsi con facilitazioni e assistenze che diventano controproducenti quando si ha a disposizione un dispositivo di input reale.