The Last of Us 2: il lead animator mostra come sono stati filmati i cavalli

Il lead animator di The Last of Us 2, Jeremy Yates, ha mostrato su Twitter alcune sequenze della sessione di capture fatta da Naughty Dog per filmati i cavalli che sarebbero stati poi utilizzati nel gioco.

Adesso che le polemiche intorno a The Last of Us Parte 2 si sono un po' placate, i tanti artisti che hanno lavorato sul gioco stanno avendo modo di spiegare e mostrare l'enorme lavoro svolto per creare un simile capolavoro tecnico. Qualche giorno fa abbiamo parlato del lead artist John Sweeney che spiegava come fossero i dettagli a creare l'atmosfera del gioco, adesso è Jeremy Yates, il lead animator di Naughty Dog, a mostrare una parte del suo lavoro.

I cavalli, in The Last of Us Parte II, rivestono una parte molto importante dell'esperienza e non stupisce, dunque, che Naughty Dog abbia speso molto tempo e denaro per ricrearli nel miglior modo possibile. Certo, quelli di Red Dead Redemption 2 sono forse migliori, ma lo sforzo per renderli eccezionali c'è tutto.

La descrizione del filmato, poi, dona altri dettagli sulla lavorazione: "Aneddoto divertente: i nostri cavalli sono stati catturati presso Sony. I volumi sono stati aumentati solo per queste riprese. Per la sicurezza, uno strato di compensato e praticamente la fornitura mondiale di tappetini di gomma sono stati stesi sul pavimento. Il tutto è arrivato pochi giorni prima delle riprese."

Nel filmato si vedono alcuni bei salti da parte degli eleganti attori. Le animazioni, poi, sono state sfruttate per ricreare i cavalli di Ellie e gli altri personaggi del gioco.

Sapevate che stasera a partire dalle 21 discuteremo del finale di The Last of Us 2 senza filtri durante l'UltraPop Festival?