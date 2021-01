Fortnite: il trailer di Predator, nuovo Cacciatore del battle royale

Ieri è finalmente arrivato l'aggiornamento di Fortnite 15.21. Epic Games ha introdotto varie novità, ma quella che ha attirato di più l'attenzione è per certo l'arrivo di Predator. Il nuovo Cacciatore si muoverà furtivamente nella Fortezza Furtiva, in attesa di essere sfidato. Se volete fare conoscenza con questo nuovo boss prima di trovarlo nel gioco, non perdetevi il trailer ufficiale, disponibile qui sopra.

"In tutta la galassia ci sono poche specie più temute degli Yautja, spaventosi guerrieri che cacciano per sport e per onore. Nella sua incessante ricerca di degni rivali, questo esemplare ha seguito John Jones" Questa la descrizione ufficiale dell'arrivo di Predator all'interno di Fortnite. Epic ci spiega poi che potremo completare gli incarichi Cacciatore della giungla per ottenere il costume di Predator, oltre che l'emote, lo stendardo e vari altri elementi cosmetici.

Epic Games ci invita inoltre a "catturate schermate da Fortezza furtiva e/o indossando il costume Predator" e pubblicarle poi su Twitter e su Instagram con l'hashtag #Fortography. Le migliori saranno pubblicate in un futuro post del blog ufficiale dello sviluppatore di Fortnite.

Vi ricordiamo che per ottenere Predator è necessario essere in possesso del Pass Battaglia: un ottimo modo per averlo a prezzo ridotto è tramite la Crew di Fortnite. Con soli 11.99 euro al mese, infatti, potremo ottenere, oltre al Pass Battaglia, anche 1.000 V-Bucks ogni mese e un pacchetto estetico esclusivo.

Infine, vi ricordiamo che sono già disponibili le nostre guide alle sfide di Predator. Non dimentichiamoci anche che sono già state svelate le sfide della settimana 8 e 9. Infine, sappiate che è già stato scoperto come attivare il glitch dell'invisibilità infinita grazie all'oggetto mitico di Predator.