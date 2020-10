Ghost of Tsushima in 4K e 60fps è spettacolare

Ghost of Tsushima in versione potenziata in 4K e 60fps è veramente uno spettacolo per gli occhi. Nonostante non sia mai stato annunciato per PS5 e tantomeno per PC, la rielaborazione di SnazzyAI ci fa immaginare a come potrebbe essere il gioco di SuckerPunch se mai fosse supportato da questi due hardware.

L'utente YouTube ha ricostruito alcune delle scene più iconiche del gioco in modo da poter immaginare come potrebbe essere un'eventuale versione Enhanced.

La maggiore risoluzione è in grado di valorizzare ulteriormente l'eccezionale lavoro fatto da SuckerPunch per caratterizzare l'isola di Tsushima, dal vento agli splendidi paesaggi, passando per la scelta dei colori e le inquadrature. Il frame rate superiore sembra dare al gioco maggiore fluidità e al sistema di combattimento conferisce quella marcia in più. Il gioco è il medesimo che abbiamo apprezzato nella nostra recensione di Ghost of Tsushima, ma questi miglioramenti sembrano bastare a fargli fare un ulteriore salto di qualità.

Per il momento Sony non ha mai annunciato una versione potenziata di Ghost of Tsushima per PS5 o l'arrivo del suo gioco su PC come è successo con Horizon Zero Dawn, ma vedendo questo filmato ci piacerebbe se uno dei due annunci arrivasse a breve. Cosa ne pensate?