Cory Barlog, autore di God of War, su un gioco spaziale? Lui smentisce ma l'hype è partito

Cory Barlog, autore del nuovo God of War uscito nel 2018 su PS4, è un tipo molto attivo sui social dove alterna esternazioni molto serie e impegnate ad altre molto più scherzose, pertanto non si sa mai bene come prenderlo nemmeno quando smentisce un rumor su un nuovo gioco spaziale che è partito proprio da un suo tweet precedente.

L'abbiamo visto dare dei sociopatici ai supporter di Trump e agli anti-mascherina solo qualche giorno fa in una esternazione molto seria, ma l'abbiamo anche visto trollare tranquillamente tutto il mondo, salvo però nascondere all'interno dei suoi tweet anche frammenti di verità, come quando è emerso che aveva anticipato God of War 2 più di un anno fa, ben prima dell'annuncio ufficiale.

Per questi motivi è ben difficile capire come prendere le sue affermazioni o semplicemente cambi di stato su Twitter: molti utenti si sono convinti che Barlog stia lavorando a un nuovo gioco con ambientazione spaziale per PS5, semplicemente perché ha modificato la sua location in "spazio profondo" e il suo banner su Twitter con una foto con le camere criogeniche di Alien Vs. Predator.

Queste voci hanno fatto partire una serie di speculazioni e proprio in risposta a uno di questi articoli che parlano del possibile nuovo gioco ad ambientazione fantascientifica di Barlog, il game designer stesso ha scritto su Twitter che "non lo sta facendo", creando un curioso circolo vizioso di voci di corridoio.

Insomma, di fatto Barlog ha smentito il rumor partito dalle strane modifiche effettuate ai suoi profili social, ma considerando come ami trollare le persone a questo punto gli utenti tendono a non fidarsi e vedere la smentita quasi come una conferma.

Per il momento, possiamo essere sicuri che Barlog e Sony Santa Monica siano al lavoro su God of War 2 per PS5, ma chissà che non ci sia davvero un altro progetto in lavorazione presso il team. D'altra parte il tutto potrebbe ricollegarsi ad un altro vecchio rumor che voleva Santa Monica al lavoro su un gioco fantascientifico che doveva essere rivelato addirittura all'E3 2014.