Ghost of Tsushima: il nuovo trailer giapponese è estremamente evocativo

Il nuovo trailer giapponese di Ghost of Tsushima mostra alcune scene del gioco estremamente evocative. Un effetto che Sucker Punch ha ottenuto sia utilizzando il celebre filtro "Kurosawa" sia sfruttando il doppiaggio originale. Il giapponese, infatti, rende ancora più esotico quello che viene mostrato a schermo.

A puntare il dito sulla spettacolarità di questo nuovo video è Shuhei Yoshida, attuale capo della divisione indie di PlayStation che, evidentemente, non ha perso il gusto e la passione anche per i tripla A. "Questo è un video molto bello di Ghost of Tsushima di PlayStation Japan" ha commentato in maniera molto didascalica su Twitter.

Il video segnalato, però, è effettivamente molto "cool". Nonostante il nostro giapponese ci consenta di capire molto poco, le inquadrature, le scene mostrate e il taglio di tutta la produzione di Sucker Punch sembrano davvero eccellenti. Bastano questi pochi secondi per trasmettere la tensione dei combattimenti, la drammaticità della guerra in atto e la forza della natura.

Una natura che Sucker Punch ha faticato molto a ricostruire. Da questa lunga spiegazione su come è stata creata l'isola di Tsushima, capiamo che ne è valsa la pena e che non è un caso se lo studio ha raggiunto risultati simili.

Presto potremo sapere se Sucker Punch sarà stata in grado di mantenere tutte queste promesse. Ecco, infatti, quando scade l'embargo per la recensione di Ghost of Tsushima.