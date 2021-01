Giochi in uscita nel 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch: la lista completa

Quali sono i giochi in uscita nel 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch? Come da tradizione, ecco la nostra lista completa, mese per mese.

Il 2021 è iniziato e si prospetta un'annata ricchissima di uscite, novità e sorprese. Come sempre ci vorrà un po' di tempo per avere un'idea completa di tutti i titoli che andremo a provare, molti annunci non sono ancora stati fatti e per certi giochi attesissimi non ci sono date d'uscita certe. Per prepararci la bocca al nuovo anno videoludico, però, abbiamo compilato la consueta lista dei giochi in uscita nel 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch. Quali aspettate di più?

Gennaio 2021 Con l'esclusiva di The Medium, le nuove missioni action stealth di Hitman 3, il divertimento in stile retrò di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game e le tre remaster incluse in The Yakuza Remastered Collection, finalmente al debutto su PC e Xbox, il nuovo anno non potrebbe cominciare meglio. Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition In uscita su PC, PS4, XOne e NSW il 14 gennaio A poco più di dieci anni dall'uscita su PS3 e Xbox 360, Scott Pilgrim Vs. The World: The Game torna con la Complete Edition, un'edizione rimasterizzata che conserva il fascino della pixel art originale e le atmosfere fumettose del picchiaduro a scorrimento in stile retrò targato Ubisoft, basato sul celebre fumetto di Bryan Lee O'Malley. Riusciremo a battere tutti gli ex fidanzati di Ramona Flowers? Hitman 3 In uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 20 gennaio L'infallibile Agente 47 è impegnato in una nuova missione in Hitman 3, l'episodio che conclude la trilogia World of Assassination iniziata nel 2016 da IO Interactive con la prima stagione di quest'ottimo action stealth. Fra travestimenti, scenari mai così ampi e dettagliati, numerosi PNG con cui interagire e armi da utilizzare, avremo letteralmente centinaia di modi per portare a termine i nostri incarichi ed eliminare i bersagli designati nella maniera più pulita possibile. The Medium In uscita su PC e Xbox Series X il 28 gennaio The Medium è il nuovo survival horror di Bloober Team in uscita su PC e Xbox Series X, caratterizzato dalla peculiare meccanica dei due scenari paralleli in cui potremo muoverci utilizzando i poteri della protagonista. Una feature impossibile da implementare sulle piattaforme di precedente generazione, e che potrebbe aprire la strada a meccaniche sorprendenti. The Yakuza Remastered Collection In uscita su PC e Xbox One il 28 gennaio L'attesa è finalmente terminata: The Yakuza Remastered Collection arriva a gennaio anche su PC e Xbox One via Xbox Game Pass, il che significa che tutti i fan della serie SEGA potranno continuare la saga di Kazuma Kiryu esattamente da dove l'avevano interrotta, al termine di Kiwami 2. La raccolta include infatti le remaster di Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5 per offrirvi un nuovo, appassionante viaggio in Giappone. Super Meat Boy Forever In uscita su PS4 e Xbox One a gennaio Super Meat Boy approda questo mese anche su PS4 e Xbox One, portandosi dietro il carico di sfida e lo stile peculiare che da sempre caratterizzano la serie targata Team Meat. Certo, rispetto ai precedenti episodi c'è la grossa differenza dell'approccio in stile endless runner che cambia non poco le carte in tavola, ma dopo aver familiarizzato con la nuova formula non mancherete di divertirvi.

Tutti i giochi in uscita a gennaio 2021 Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, in uscita su PC il 5 gennaio

Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition, in uscita su PC, PS4, XOne e NSW il 14 gennaio

Hitman 3, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 20 gennaio

Redout: Space Assault, in uscita su PC e PS4 il 21 gennaio

RIDE 4, in uscita su PS5 e XSX il 21 gennaio

Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy, in uscita su PC il 26 gennaio, su PS4 e NSW il 29 gennaio

Cyber Shadow, in uscita su PC, PS4, XOne e NSW il 26 gennaio

Encodya, in uscita su PC il 26 gennaio

Stronghold: Warlords, in uscita su PC il 26 gennaio

The Medium, in uscita su PC e XSX il 28 gennaio

The Yakuza Remastered Collection, in uscita su PC e XOne il 28 gennaio

Super Meat Boy Forever, in uscita su PS4 e XOne a gennaio

Febbraio 2021 A febbraio il nuovo anno comincia decisamente a ingranare: arriva la versione next-gen di Control, Nioh 2 sbarca su PC e contestualmente su PS5 con una raccolta rimasterizzata, Super Mario 3D World fa il proprio ritorno su Nintendo Switch, termina l'attesa per Bravely Default 2 e ci sono anche Persona 5 Strikers e Destruction AllStars. Control In uscita su PS5 e Xbox Series X|S il 2 febbraio Pur accompagnato da tante polemiche per la mancanza di un upgrade gratuito, Control fa il proprio debutto a febbraio su PS5 e Xbox Series X|S con una nuova versione che include i miglioramenti tecnici già apprezzati su PC, nella fattispecie l'aggiunta del ray tracing nella modalità grafica a 30 fps o la possibilità di giocare nella modalità performance a 60 fps. Nioh 2 In uscita su PC il 5 febbraio Nioh 2, il secondo episodio della serie soulslike firmata Team Ninja, arriva questo mese anche su PC con la ricca Complete Edition, che include sia il gioco base che tutti i DLC, per un'esperienza non solo impegnativa ma anche piuttosto corposa. Chi possiede l'hardware giusto potrà inoltre giocare con frame rate fino a 144 Hz, HDR e risoluzione a 4K reali. The Nioh Collection In uscita su PS5 il 5 febbraio The Nioh Collection porta entrambi i capitoli dell'ottimo action RPG ambientato nel Giappone feudale su PS5, con edizioni complete di tutte le espansioni e rimasterizzate al fine di sfruttare le capacità della nuova console Sony. Sono infatti presenti diverse opzioni grafiche, con la possibilità di attivare anche i 120 fps per ottenere un gameplay mai così preciso e reattivo: l'ideale per i soulslike. Super Mario 3D World + Bowser's Fury In uscita su Nintendo Switch il 12 febbraio Uno dei migliori titoli mai pubblicati su Wii U fa il proprio ritorno su Nintendo Switch con Super Mario 3D World + Bowser's Fury, riedizione che aggiunge alla versione originale una modalità multiplayer cooperativa sia in locale che online, una serie di contenuti inediti e miglioramenti nell'ambito del gameplay, nonché la possibilità di giocare utilizzando anche i controlli a rilevazione di movimento. Persona 5 Strikers In uscita su PC, PS4 e Nintendo Switch il 23 febbraio Senza dubbio fra i Musou più attesi di sempre, Persona 5 Strikers parte dalla straordinaria esperienza dell'ultimo episodio della serie Atlus per coinvolgerci in frenetici e spettacolari combattimenti pieni di azione, in cui potremo vestire nuovamente i panni dei Phantom Thieves e affrontare orde di nemici ricorrendo a tutte le nostre abilità per vincere. Bravely Default 2 In uscita su Nintendo Switch il 26 febbraio A ben otto anni di distanza dall'uscita del primo capitolo, Bravely Default 2 ci proietta in una nuova, impegnativa missione per salvare il mondo. Accompagnati da una squadra di personaggi affascinanti e carismatici, dovremo esplorare cinque differenti regni per recuperare i cristalli magici rubati, affrontando lungo il cammino una gran quantità di insidie. Destruction AllStars In uscita su PS5 a febbraio Inizialmente previsto come parte della line-up di lancio di PS5, Destruction AllStars arriva a febbraio, direttamente nella line-up di PlayStation Plus e dunque scaricabile gratuitamente da tutti gli utenti abbonati al servizio Sony. Si tratta di uno spettacolare racer arcade in cui, a bordo di svariati veicoli, dovremo sfidare altri piloti e ottenere la vittoria in gare a base di distruzione.

Tutti i giochi in uscita a febbraio 2021 Control, in uscita su PS5 e XSX il 2 febbraio

Outriders, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 2 febbraio

Werewolf: The Apocalypse, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 4 febbraio

Nioh 2, in uscita su PC il 5 febbraio

The Nioh Collection, in uscita su PS5 il 5 febbraio

Ys IX: Monstrum Nox, in uscita su PS4 il 5 febbraio

Little Nightmares 2, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW l'11 febbraio

Super Mario 3D World + Bowser's Fury, in uscita su NSW il 12 febbraio

Super Seducer 3: GOTY Edition, in uscita su PC il 13 febbraio

Persona 5 Strikers, in uscita su PC, PS4 e NSW il 23 febbraio

Ghost 'n Goblins Resurrection, in uscita su NSW il 25 febbraio

Riders Republic, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 25 febbraio

Wrath: Aeon of Ruin, in uscita su PC, PS4, XOne e NSW il 25 febbraio

Bravely Default 2, in uscita su NSW il 26 febbraio

Capcom Arcade Stadium, in uscita su NSW a febbraio

Destruction AllStars, in uscita su PS5 a febbraio

Super Seducer, in uscita su NSW a febbraio

Super Seducer 2, in uscita su NSW a febbraio

Marzo 2021 Sono tante le novità in uscita a marzo 2021: dall'esclusivo sparatutto survival Returnal a Monster Hunter Rise, che segna il ritorno della serie Capcom su Nintendo Switch, passando per il curioso Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake. Troviamo inoltre ben due episodi di Yakuza: da un lato la versione PS5 di Yakuza: Like a Dragon, dall'altro Yakuza 6: The Song of Life per PC e Xbox One. Yakuza: Like a Dragon In uscita su PS5 il 2 marzo Pur con qualche settimana di ritardo rispetto alle altre piattaforme, Yakuza: Like a Dragon approda a marzo anche su PS5, con upgrade gratuito per gli utenti che possiedono il gioco in versione PlayStation 4. Si tratta di un nuovo inizio per la serie SEGA, che cambia protagonista, ambientazione e sistema di combattimento per coinvolgerci ancora una volta in un'avventura straordinaria. Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake In uscita su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il 18 marzo Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake segna il ritorno del classico franchise Ubisoft, chiesto a gran voce dagli appassionati della serie che però si sono trovati un po' interdetti di fronte allo stile grafico di questo rifacimento. Riuscirà il fascino senza tempo di Prince of Persia a mettere in luce i punti di forza e le novità introdotte per l'occasione dagli sviluppatori? Returnal In uscita su PS5 il 19 marzo Housemarque torna alla grandissima con un'esclusiva PS5 davvero promettente: Returnal ci mette nei panni di una astronauta intrappolata in una sorta di stasi, un mondo alieno in cui ogni giorno sembra ripetersi e le insidie si moltiplicano di volta in volta. Armati di tutto punto, dovremo cercare di sopravvivere e scoprire la verità sul luogo in cui ci troviamo. Yakuza 6: The Song of Life In uscita su PC e Xbox One il 25 marzo Capitolo conclusivo della lunga e appassionante saga di Kazuma Kiryu, approdato finalmente anche su PC e Xbox One via Xbox Game Pass, Yakuza 6: The Song of Life ci porta non solo nel tradizionale quartiere fittizio di Kamurocho, a Tokyo, ma anche in quel di Hiroshima, impegnati in una missione mai così importante: scoprire chi ha cercato di uccidere Haruka e prenderci cura del suo figlio appena nato. Monster Hunter Rise In uscita su Nintendo Switch il 26 marzo L'hunting game di Capcom torna su Nintendo Switch con Monster Hunter Rise, un episodio esclusivo che prova a offrire un'esperienza per certi versi simile a quella di Monster Hunter World, priva di una struttura open world ma più dinamica rispetto alle meccaniche tradizionali del franchise. Dal villaggio ninja di Kamura potremo partire insieme agli amici per indimenticabili battute di caccia ai mostri e guadagnarci l'immancabile loot.

Tutti i giochi in uscita a marzo 2021 Yakuza: Like a Dragon, in uscita su PS5 il 2 marzo

Sea of Solitude: The Director's Cut, in uscita su NSW il 4 marzo

Harvest Moon: One World, in uscita su NSW il 5 marzo

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne l'11 marzo

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, in uscita su PC, PS4, XOne e NSW il 18 marzo

Returnal, in uscita su PS5 il 19 marzo

Yakuza 6: The Song of Life, in uscita su PC e XOne il 25 marzo

Balan Wonderworld, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 26 marzo

It Takes Two, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 26 marzo

Monster Hunter Rise, in uscita su NSW il 26 marzo

Terminator: Resistance, in uscita su PS5 il 26 marzo

Disco Elysium: The Final Cut, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW a marzo

Panzer Dragoon Voyage Record, in uscita su PC e PS4 a marzo

Primo trimestre 2021 Entriamo nel campo delle incertezze, come sempre accade quando si parla di periodi di uscita anziché di date precise e ufficiali, ma nel corso del primo trimestre del 2021 dovremmo finalmente assistere all'uscita di Biomutant. Trovano inoltre posto nel Q1 il promettente Kena: Bridge of Spirits, King Arthur: Knight's Tale, Praey of the Gods e Roller Champions. Biomutant In uscita su PC, PS4 e Xbox One nel primo trimestre Ce la farà l'action RPG di Experiment 101 a fare il proprio debutto nel primo trimestre del 2021? Dopo vari rinvii, Biomutant dovrebbe finalmente arrivare nei negozi, probabilmente anche in una versione per le piattaforme next-gen, e dimostrare che la lunga attesa è stata meritata grazie a un gameplay solido e a una struttura ricca di belle idee: incrociamo le dita. Kena: Bridge of Spirits In uscita su PC, PS5 e PS4 nel primo trimestre Sviluppato da Ember Lab, Kena: Bridge of Spirits è uno dei tanti titoli rinviati al 2021 per via delle tante difficoltà dell'anno che si è appena concluso. Al comando di una coraggiosa ragazzina, Kena appunto, potremo muoverci all'interno di un mondo suggestivo e fiabesco, accompagnati in ogni momento da un piccolo esercito di esserini che ci aiuteranno a completare puzzle e a combattere eventuali nemici. King Arthur: Knight's Tale In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel primo trimestre Dopo il successo di Van Helsing, NeocoreGames torna alla ribalta con un nuovo RPG dall'ambientazione medievale con contaminazioni fantasy, King Arthur: Knight's Tale. Caratterizzato da un mix di meccaniche che includono impegnativi combattimenti a turni, il gioco ci mette al comando del malvagio Sir Mordred in un'affascinante rivisitazione del mito di Re Artù. Praey for the Gods In uscita su PC, PS5, PS4 e Xbox One nel primo trimestre Reduce da un lungo periodo in accesso anticipato su Steam, Praey for the Gods si prepara finalmente al debutto su PC e console, forte di un fascino che deriva dal fatto di ispirarsi in maniera palese al classico Shadow of the Colossus. Il nostro personaggio dovrà infatti individuare ed eliminare una serie di giganti nel tentativo di salvare il suo regno, trovando il punto debole di ognuno di essi. Roller Champions In uscita su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel primo trimestre Roller Champions è il nuovo sportivo arcade competitivo di Ubisoft: una sorta di mix fra Rocket League e Speedball in cui potremo cimentarci con appassionanti match tre-contro-tre, inseguendo la palla fra un placcaggio e una schivata dell'ultimo secondo. Divertente, frenetico e colorato, il gioco ci mette a disposizione un set di spettacolari abilità da sfruttare al meglio per ottenere la vittoria.

Tutti i giochi in uscita nel primo trimestre del 2021 Biomutant, in uscita su PC, PS4 e XOne

Black Legend, in uscita su PC, PS5, XSX e NSW

Blood Bowl 3, in uscita su PC, PS4, XOne e NSW

Circuit Superstars, in uscita su PC, PS4, XOne e NSW

Conan Chop Chop, in uscita su PC, PS4, XOne e NSW

Haven, in uscita su PS4 e NSW

In Sound Mind, in uscita su PC, PS5 e XSX

Kena: Bridge of Spirits, in uscita su PC, PS5 e PS4

King Arthur: Knight's Tale, in uscita su PC, PS5 e XSX

Last Oasis, in uscita su PS5 e XSX

Praey for the Gods, in uscita su PC, PS5, PS4 e XOne

Roller Champions, in uscita su PC, PS4, XOne e NSW

Samurai Shodown, in uscita su XSX

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, in uscita su PC, PS4 e XOne

The Stanley Parable: Ultra Deluxe, in uscita su PS4, XOne e NSW

Thomas Was Alone, in uscita su NSW

Aprile 2021 Sono tre i giochi attualmente previsti per aprile: il picchiaduro a incontri Guilty Gear -Strive-, che segna il ritorno della serie creata da Arc System Works; Humankind, il promettente strategico prodotto da SEGA; e infine NieR Replicant ver. 1.22474487139, riedizione dal titolo impronunciabile dell'ormai classico action RPG diretto da Yoko Taro. Guilty Gear -Strive- In uscita su PC, PS5 e PS4 il 9 aprile Dopo l'ottimo Dragon Ball FighterZ, Arc System Works torna alla sua serie classica con Guilty Gear -Strive-, un picchiaduro a incontri tradizionale che può contare su di un roster composto inizialmente da tredici personaggi, fra vecchie conoscenze e new entry. La formula è quella di sempre, arricchita però da incursioni nelle tre dimensioni che promettono di rendere gli scontri ancora più spettacolari. Humankind In uscita su PC il 22 aprile Il progetto più ambizioso di sempre per Amplitude Studios, Humankind è uno strategico in cui verremo chiamati a riscrivere la storia della razza umana con l'obiettivo di far crescere e prosperare la nostra civiltà. Scegliendo fra sessanta differenti culture realmente esistite, potremo cambiare il corso degli eventi e trasformare il mondo così come lo conosciamo in qualcosa di diverso. Migliore, magari? NieR Replicant ver. 1.22474487139 In uscita su PC, PS4 e Xbox One il 23 aprile Remaster dell'originale NieR, pubblicato nel 2010, NieR Replicant ver. 1.22474487139 ripropone l'opera diretta da Yoko Taro in una versione tecnicamente migliorata. Il gioco si pone narrativamente come uno spin-off della serie Drakengard, e racconta la storia di un guerriero determinato a trovare la cura per un male oscuro che ha portato via sua figlia.

Tutti i giochi in uscita ad aprile 2021 Guilty Gear - Strive, in uscita su PC, PS5 e PS4 il 9 aprile

Humankind, in uscita su PC il 22 aprile

NieR Replicant ver. 1.22474487139, in uscita su PC, PS4 e XOne il 23 aprile

Maggio 2021 Maggio è il mese di debutto di due titoli particolarmente interessanti: da una parte Deathloop, il nuovo progetto sviluppato da Arkane Studios, gli autori di Dishonored e Prey; dall'altra Hood: Outlaws & Legends, un affascinante PvPvE che rielabora la leggenda di Robin Hood narrando le gesta dei ladri e dei guerrieri che si sono contrapposti alla tirannia. Hood: Outlaws & Legends In uscita su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One il 7 maggio Hood: Outlaws & Legends ci catapulta nell'Inghilterra medievale, alle prese con rapine a base multiplayer in cui due squadre composte ognuna da quattro fuorilegge si sfidano per rubare i tesori di un governo tirannico, The State. Utilizzando le abilità peculiari dei personaggi dovremo eludere la sorveglianza delle guardie e raggiungere l'obiettivo, facendo però attenzione ai nostri avversari. Deathloop In uscita su PC e PS5 il 21 maggio Arkane Studios torna in scena con Deathloop, un action shooter in prima persona in cui vestiamo i panni di Colt, un abile sicario rimasto intrappolato in un loop temporale che lo tiene confinato sull'isola di Blackreef mentre tutti gli abitanti gli danno la caccia. Oltre a trovare un modo per sfuggire a questa insolita prigione, dovremo anche guardarci dagli assalti di Julianna, un'assassina incaricata di eliminarci.

Tutti i giochi in uscita a maggio 2021 Alba: A Wildlife Adventure, in uscita su NSW il 6 maggio

Hood: Outlaws & Legends, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 7 maggio

Deathloop, in uscita su PC e PS5 il 21 maggio

Giugno 2021 Allo stato attuale ci risulta un unico titolo in uscita a giugno 2021, ma si tratta di un prodotto parecchio atteso. Parliamo infatti di Back 4 Blood, il nuovo sparatutto cooperativo a base di zombie firmato Turtle Rock Studios, gli autori dell'originale Left 4 Dead: un'esperienza che promette tanto divertimento e situazioni spettacolari. Back 4 Blood In uscita su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One il 22 giugno Sequel spirituale di Left 4 Dead, Back 4 Blood è ambientato in un mondo improvvisamente invaso dagli Infestati, creature non-morte che una volta erano persone ma sono state infettate da un misterioso virus che le ha trasformate. Al comando di una squadra di Sterminatori, il nostro obiettivo non richiede particolare ingegno: dovremo eliminare il maggior numero possibile di zombie e trovare l'origine del male.

Tutti i giochi in uscita a giugno 2021 Back 4 Blood, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 22 giugno

Secondo trimestre 2021 I giochi attualmente indicati per un lancio durante il secondo trimestre sono Mass Effect Legendary Edition, una corposa raccolta rimasterizzata della trilogia targata BioWare; New World, l'ambizioso MMORPG prodotto da Amazon Game Studios; e infine Oddworld: Soulstorm, nuovo capitolo della celebre serie creata da Oddworld Inhabitants. Mass Effect Legendary Edition In uscita su PC, PS4 e Xbox One nel secondo trimestre L'acclamata trilogia sci-fi creata da BioWare fa il proprio debutto su PC, PS4 e Xbox One con Mass Effect Legendary Edition, una raccolta che racchiude in un'unica soluzione le remaster di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, nonché tutti i DLC usciti finora per i tre giochi. Potremo dunque rivivere l'emozionante viaggio del comandante Shepard e dei suoi compagni per contrastare la minaccia dei Razziatori. New World In uscita su PC nel secondo trimestre Prodotto da Amazon Game Studios, New World ci catapulta in un XVII secolo alternativo, su di un'enorme isola chiamata Aeternum, dove avremo il compito di porre le basi per una civiltà che possa crescere e svilupparsi. Le cose tuttavia non funzionano come nel mondo che conosciamo: il potente minerale Azoth controlla gli elementi e dona agli uomini poteri straordinari, ma rappresenta un'arma a doppio taglio... Oddworld: Soulstorm In uscita su PC, PS5 e PS4 nel secondo trimestre Oddworld: Soulstorm è il remake del secondo capitolo della serie creata da Oddworld Inhabitants, che conosciamo con il titolo di Abe's Exoddus: un'avventura dinamica in cui, al comando di Abe, dovremo esplorare ampi scenari che si sviluppano quasi in tre dimensioni, risolvere enigmi ambientali, creare oggetti con le risorse raccolte e guardarci dalle tante insidie che ci circondano.

Tutti i giochi in uscita nel secondo trimestre del 2021 Edge of Eternity, in uscita su PC, PS4 e XOne

Mass Effect Legendary Edition, in uscita su PC, PS4 e XOne

New World, in uscita su PC

Oddworld: Soulstorm, in uscita su PC, PS5 e PS4

Terzo trimestre 2021 Nel corso dell'estate lo straordinario Microsoft Flight Simulator spiccherà il volo anche su Xbox Series X|S, consentendo ai possessori delle nuove console Microsoft di diventare dei piloti provetti, dopo il grande successo della versione PC. In questo trimestre vedremo però anche l'arrivo di The Good Life, la nuova avventura creata da SWERY. Microsoft Flight Simulator In uscita su Xbox Series X|S nel terzo trimestre Microsoft Flight Simulator è l'eccellente simulatore di volo sviluppato da Asobo Studio in esclusiva per le piattaforme della casa di Redmond. Un titolo enorme, che consente ai giocatori di mettersi alla guida di tantissimi velivoli differenti e di sorvolare virtualmente il mondo intero, con una resa sorprendente del meteo e un realismo visivo assolutamente impressionante. The Good Life In uscita su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel terzo trimestre La nuova avventura diretta da Hidetaka "SWERY" Suehiro, The Good Life, racconta la storia di una fotografa americana, Naomi, alle prese con un misterioso villaggio inglese i cui abitanti nascondono un segreto: durante il giorno si trasformano in animali. Colpita anche lei dall'incantesimo, Naomi diventa una gatta ma non rinuncia all'idea di svelare il mistero che circonda questo luogo.

Tutti i giochi in uscita nel terzo trimestre del 2021 Disgaea 6: Defiance of Destiny, in uscita su NSW

Microsoft Flight Simulator, in uscita su XSX

NEO: The World Ends With You, in uscita su PS4 e NSW

RiMS Racing, in uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne

SaGa Frontier Remastered, in uscita su PC, PS4 e NSW

Spelunky, in uscita su NSW

Spelunky 2, in uscita su NSW

Summertime Madness, in uscita su PC

Tetris Effect: Connected, in uscita su PS4

The Good Life, in uscita su PC, PS4, XOne e NSW

The Gunk, in uscita su PC, PS4 e XOne