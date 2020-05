Il rapido diffondersi del Covid-19 ha spinto tutto il mondo ad adottare diverse contromisure e non è mancato l'impatto in ogni aspetto della nostra vita, da quello lavorativo a quello più semplicemente ludico o sociale: tra i settori colpiti non ne è esente quello dei videogiochi, che ha lentamente portato alla cancellazione di tutti gli eventi in favore dove possibile di una loro controparte digitale, in modo da tutelare tutti senza per questo rinunciare a tenere aggiornati i milioni di appassionati sullo stato dei lavori. Ci sono stati comprensibili rallentamenti nello sviluppo di diversi videogiochi, che hanno portato a un conseguente rinvio, ma come sempre succede ci si sta piano piano adattando a questa nuova "normalità". Uno degli aspetti su cui ci si è concentrati in modo particolare è l'uso delle ben note mascherine e persino in uno stato d'emergenza come quello attuale, c'è chi ha cercato di restare positivo e sdrammatizzare la situazione, o almeno viverla nel modo più spensierato possibile, unendo il cosiddetto utile al dilettevole: hanno dunque iniziato a circolare design di mascherine pensate appositamente per i giocatori ed è inutile dire che in giro per la rete ne potete trovare di ogni tipo. Si tratta di modelli che non vanno a sostituire quelle mediche, che rimangono la prima scelta, ma nel loro piccolo sono una soluzione simpatica per vivere con più leggerezza l'attuale situazione. Ecco quindi le migliori mascherine per giocatori che siamo riusciti a trovare. Ah, se vi chiedete dove trovarle, abbiamo scavato a fondo in siti come Etsy e AliExpress, tra centinaia di venditori e una miriade di offerte... la scelta non manca.

Animal Crossing: New Horizons Poteva forse la miglior finestra virtuale sul mondo esterno essere esclusa? Ovviamente no e nella piccola scelta che l'estro creativo di qualche utente ha messo a disposizione, siamo ricaduti su uno dei punti di riferimento di Animal Crossing: New Horizons (e della serie in generale): K.K. Slider, noto estimatore di qualsiasi genere musicale che ogni sabato sera allieta abitanti e giocatori. Sapevate che nell'ultimo capitolo esistono tre canzoni segrete?

Final Fantasy VII Remake Gioco che ha fatto molto discutere, nel bene e nel male, ed è la scelta della redazione per quanto riguarda il mese di aprile, Final Fantasy VII Remake è un altro di quegli omaggi che non può mancare. Il finale di questa prima parte ha lasciato non poche perplessità sul fatto che il progetto FFVII possa davvero seguire la storia originale, ma Nomura e Kitase ci hanno assicurato che sarà così, aggiungendo inoltre interessanti dettagli sulla seconda parte.

Resident Evil Se fossimo nell'universo di Resident Evil sarebbe anche troppo semplice additare l'Umbrella Corporation come sospetta (di qualsiasi cosa, a dire il vero), ma nessun impiegato di un'azienda farmaceutica tanto pericolosa si renderebbe riconoscibile indossando una mascherina a tema. Chissà cosa ne pensa Jill Valentine, tra una fuga e l'altra dal Nemesis in Resident Evil 3.

Pac-Man Un po' di sano gusto rétro per omaggiare un personaggio diventato icona del mondo videoludico. Chiunque, dai giocatori di vecchia data a quelli di primo pelo, conosce e ha giocato almeno una volta a Pac-Man - che inoltre è ambasciatore dell'iniziativa di Bandai Namco per incentivare il gioco ma in maniera responsabile, ovvero restando a casa. Pac-Man Championship Edition 2 è infatti gratuito ancora per pochissimi giorni, fino al 10 maggio.

Cyberpunk 2077 Il tanto atteso gioco di CD Projekt Red è a pochi mesi di distanza e i fan non si lasciano sfuggire l'occasione di decorare mascherine a tema Cyberpunk 2077. Va detto che nell'ultimo periodo le notizie latitano, almeno riguardo a un trailer o un video gameplay. Pare però che gli sviluppatori siano pronti a mostrare qualcosa, perché il gioco sarà presentato al Summer of Gaming.

Hollow Knight Lo splendido action adventure di Team Cherry dimostra l'amore che alcuni sviluppatori nutrono per un genere ancora oggi divertente, appassionante ma pur sempre impegnativo. Hollow Knight è una vera e propria dedica con il cuore in mano ai metroidvania, un titolo che se ancora non avete provato dovete inserire al più presto nelle vostre librerie digitali. Non ci sono scuse.

Overwatch Chi meglio di Mercy potrebbe rappresentare la nostra lotta contro il Covid? La dottoressa più instancabile di Overwatch scende di nuovo in campo per offrirci il suo supporto. A proposito di Blizzard, sapevate che un incidente in World of Warcraft è diventato caso studio da parte di alcuni epidemiologi?

Super Mario Raccogliamo vite dal 1985, ci ricorda questa mascherina dedicata a Super Mario nel suo complesso. Passano gli anni ma la mascotte Nintendo riesce sempre a offrire esperienze fresche, addirittura innovative come è stato per il curioso ibrido Mario + Rabbids: Kingdom Battle, che ha raccontato del più inatteso incontro nella storia videoludica per salvare il Regno dei Funghi.