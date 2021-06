Nintendo: un 2021 di transizione? - La Bustina di Lakitu

Il Nintendo Direct dell'E3 2021 è stato ricco di giochi e presentazioni; tuttavia, non si può certo dire sia stato esaltante. Ci aspettavamo, come avevamo scritto qualche mese fa, altri annunci importanti; tuttavia, è stato un evento rivelatore. Ha palesato, fuori da ogni dubbio, quanto e a che punto la pandemia abbia colpito Nintendo.

Da molti la carenza di giochi interni - nella seconda metà del 2020 - era stata vista come una diretta conseguenza del lockdown; onestamente all'epoca non era un'ipotesi da scartare, ma pian piano si sta delineando una realtà diversa. Mettiamo in ordine gli eventi, a partire dal lancio di Nintendo Switch. Il 2017 è stato indubbiamente - come uscite - l'anno più florido della piattaforma: un anno ricolmo di produzioni interne di qualità, iniziato con The Legend of Zelda: Breath of the Wild e conclusosi con Xenoblade Chronicles 2. Nel 2018 Nintendo ha puntato principalmente sui titoli multiplayer, e il vertice della produzione è stato raggiunto a Natale, con l'arrivo del mastodontico Super Smash Bros. Ultimate.

Metroid Dread: uno degli annunci più importanti del Nintendo Direct all'E3 2021.

Il 2019 è stato l'anno "portatile" dell'ibrida, non solo per l'uscita dell'edizione Lite della piattaforma, ma anche per la pubblicazione di vari titoli precedentemente relegati a una dimensione tascabile. Una fase di fatto terminata a marzo 2020, in cui è uscito Animal Crossing: New Horizons. Questa, in pochissime parole, è la storia - finora - di Nintendo Switch. Aggiungiamo che ogni anno Nintendo ha tentato di forzare la barriera del pubblico occasionale con almeno un prodotto: a partire da 1-2-Switch (2017), per arrivare a Laboratorio di Videogiochi (2021). Il più originale di questi progetti è stato Nintendo Labo (2018), il più riuscito - in termini commerciali - Ring Fit Adventure (2019).

Animal Crossing: New Horizons, uscito durante il primo lockdown.

Eravamo arrivati ad Animal Crossing: New Horizons, la cui pubblicazione è coincisa, settimana più settimana meno, con l'ascesa della pandemia. In molti, lo abbiamo già scritto, credevano che le ridotte uscite del 2020 (ci riferiamo ai titoli Nintendo, sviluppati internamente) potessero dipendere proprio dal lockdown: a mesi di distanza, possiamo osservare più lucidamente la situazione. Quell'anno di transizione era previsto, sarebbe arrivato in qualunque caso. Anche in una realtà parallela in cui "Coronavirus" fosse rimasta una parola conosciuta solamente dai dipendenti sanitari (o quasi), il 2020 di Nintendo Switch sarebbe stato un intervallo tra la prima metà di vita della console e la seconda.

Un anno corrotto dalla pandemia, in termini di uscite, tuttavia c'è sul serio: non è il 2020, bensì il 2021. Ora tenteremo di illustrarvi perché.