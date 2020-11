PlayStation Store, offerte del 22 novembre 2020

Come detto, però, rientra nelle offerte anche l'abbonamento a PlayStation Now : quello da 12 mesi è disponibile a 44,99 euro anziché 59,99, mentre quello da 3 mesi è disponibile a 19,99 euro anziché 24,99. Si tratta in entrambi i casi di una gran bella occasione per provare anche questo servizio, che miscela streaming e digitale tradizionale in maniera sempre più convincente.

Fino al 1 dicembre potremo acquistare un abbonamento a PlayStation Plus da 12 mesi al prezzo di 44,99 euro anziché 59,99, e approfittare così non solo dei titoli gratuiti disponibili ogni mese ma anche della ricca PlayStation Plus Collection , con ben venti giochi per PS4 retrocompatibili con PlayStation 5 .

PlayStation Store dà il benvenuto alle offerte del Black Friday, con sconti fino al 70% su di un'ampia selezione di giochi per PS5 e PS4 , ma non solo: sono in promozione anche gli abbonamenti a PlayStation Plus e PlayStation Now!

L'ambiziosa idea alla base di Watch Dogs: Legion sta nel fatto di poter arruolare qualsiasi personaggio incontriamo per le strade della città. Ogni PNG vanta caratteristiche e abilità differenti che possono rivelarsi più o meno utili a seconda della missione che dovremo svolgere, ma occhio alla morte permanente: se verrà ucciso non potrà tornare in vita e dovremo dunque ripiegare su di un altro componente del team.

Prezzo più basso di sempre per Ghost of Tsushima , 49,69 euro anziché 69,99: anche qui una spinta mica da ridere per chi ancora non aveva fatto proprio l'action adventure firmato Sucker Punch . Ambientato durante la prima invasione mongola dell'Isola di Tsushima, avvenuta nel 1274, il titolo ci mette nei panni di Jin Sakai , un samurai che viene sconfitto dagli invasori per poi tornare come un Fantasma per vendicarsi dei nemici.

Alla sua seconda promozione in assoluto, Final Fantasy VII Remake può essere vostro per 46,19 euro anziché 69,99, e anche in questo caso le motivazioni per procedere a un acquisto tardivo ci sono tutte. Il rifacimento dello storico jRPG di Square Enix è infatti straordinario sotto il profilo tecnico e artistico, reinterpretando lo stile originale e arricchendo l'esperienza di tanti nuovi dettagli e contenuti.

Anche Crash Bandicoot 4: It's About Time è disponibile su PlayStation Store al prezzo più basso di sempre grazie alle offerte del Black Friday: 45,49 euro anziché 69,99. Una gran bella notizia per chi stava aspettando uno sconto prima di lanciarsi nella nuova, divertente avventura del peramele creato da Naughty Dog, che torna dopo tanto tempo con un capitolo inedito.

The Last of Us 2

Abbiamo già detto "prezzo più basso di sempre"? La promozione su The Last of Us 2, disponibile a 38,89 euro anziché 69,99, è letteralmente imperdibile per chi ha amato il primo episodio della serie Naughty Dog e in generale per chiunque voglia lasciarsi coinvolgere da un'esperienza forte, spietata ma anche meravigliosa in chiave tecnica e artistica.

Alcuni anni dopo gli eventi dell'originale The Last of Us, Ellie e Joel sembrano aver trovato un po' di tranquillità ma la cosa dura poco: un evento drammatico spinge la ragazza a partire per una missione di pura e semplice vendetta, che porterà a termine a qualsiasi costo. A noi il compito di accompagnarla in questo percorso oscuro e inquietante, ma ne varrà senz'altro la pena.