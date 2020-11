Animal Crossing: New Horizons, quali animali catturare prima della fine di Novembre

Ecco quali sono gli animali da catturare prima della fine di novembre in Animal Crossing: New Horizons.

Dopo un ottobre non particolarmente doloroso per quanto riguarda i momentanei addii della fauna di Animal Crossing, questo mese i pesci e gli insetti lasceranno molto più spazio alle creature invernali.

Ecco quali animali catturare prima della fine di novembre in Animal Crossing: New Horizons.

Pesci e insetti che non saranno più disponibili dalla fine di novembre e quindi da catturare con priorità in Animal Crossing: New Horizons: Insetti Farfalla monarca - 140 stelline - Dalle 4:00 alle 17:00 - Torna a settembre

Acrida cinerea - 200 stelline - Dalle 8:00 alle 19:00 - Torna ad aprile

Locusta migratoria - 600 stelline - Dalle 8:00 alle 19:00 - Torna ad agosto

Locusta - 400 stelline - Dalle 8:00 alle 19:00 - Torna ad agosto

Grillo - 130 stelline - Dalle 17:00 alle 8:00 - Torna a settembre

Mantide - 430 stelline - Dalle 8:00 alle 17:00 - Torna a marzo

Mantide orchidea - 2400 stelline - Dalle 8:00 alle 17:00 - Torna a marzo

Carabo violino - 450 stelline - Tutto il giorno - Torna a maggio

Insetto stecco - 600 stelline - Dalle 4:00 alle 8:00 e dalle 17:00 alle 19:00 - Torna a luglio

Pulce - 70 stelline - Tutto il giorno - Torna ad aprile

Pesci di fiume Salmone giapponese - 1000 stelline - Dalle 16:00 alle 9:00 - Torna a marzo

Salmerino alpino - 3800 stelline - Dalle 16:00 alle 9:00 - Torna a marzo

Trota dorata - 15000 stelline - Dalle 16:00 alle 9:00 - Torna a marzo

Granchio guantato - 2000 stelline - Dalle 16:00 alle 9:00 - Torna a settembre

Guppy - 1300 stelline - Dalle 9:00 alle 16:00 - Torna ad aprile

Pesce neon - 500 stelline - Dalle 9:00 alle 16:00 - Torna ad aprile

Pesci di mare Ippocampo - 1100 stelline - Tutto il giorno - Torna ad aprile

Leone zebrato - 500 stelline - Tutto il giorno - Torna ad aprile

Ishidai - 5000 stelline - Tutto il giorno - Torna a marzo

Razza - 300 stelline - Dalle 4:00 alle 21:00 - Torna ad agosto

Creature marine Nautilus - 1800 stelline - Dalle 16:00 alle 9:00 - Torna a marzo

Polpo ombrello - 6000 stelline - Tutto il giorno - Torna a marzo

Granchio gazami - 2200 stelline - Tutto il giorno - Torna a giugno

Isopode gigante - 12000 stelline - Dalle 9:00 alle 16:00 e dalle 21:00 alle 4:00 - Torna a luglio