The Last of Us 2, Patch 1.05: morire non è mai stato così facile

Non sono passati nemmeno due mesi da quando abbiamo concluso The Last of Us 2 impostando da subito le modifiche più difficili a disposizione (modalità Sopravvissuto e interfaccia disattivata in ogni suo aspetto), ma ecco che Naughty Dog ci lancia il suo guanto di sfida con un nuovo, corposo update che va a introdurre il tanto atteso Realismo assieme ad altre piccole chicche estetiche e non. Sopra tutte spicca la morte permanente, che in coppia con la massima difficoltà e almeno uno fra i numerosi filtri aggiuntivi rende l'esperienza parecchio impegnativa, punitiva eppure soddisfacente per chi vuole superare i propri limiti. Non abbiamo avuto tempo di giocare una nuova partita dall'inizio alla fine, dunque abbiamo selezionato diversi momenti salienti del gioco e vi abbiamo applicato alcune modifiche sia per vederne l'effetto sia per capire quale sarebbe potuto essere il loro impatto nell'eventualità di rivivere tutta l'avventura sfruttando queste impostazioni.

Alcune premesse prima di cominciare la nostra discesa nella più completa brutalità. Ogni modificatore va sbloccato con la valuta di gioco che otterrete recuperando collezionabili, guadagnando trofei e completando a difficoltà più elevate i vari capitoli; per quanto riguarda quelli strettamente legati al gameplay, avendo già ottenuto il platino non abbiamo potuto verificare se bloccano in qualche modo l'acquisizione dei trofei ma non essendo specificato da nessuna parte, è poco probabile che ci sia questo impedimento. Perciò se avete fretta, vi manca la voglia o qualsiasi altra motivazione per cui volete ottenere un dato trofeo in modo più sbrigativo, la maggior parte di queste opzioni fa al caso vostro - dalle munizioni infinite, alle armi indistruttibili fino addirittura alla possibilità di uccidere ogni nemico con un colpo. Ci sono poi alcune impostazioni come la riduzione della velocità di gioco o la modalità a specchio che non si sono sentite granché interessanti ma lì è tutta una questione di gusto personale.

Diverso è il discorso per quanto riguarda le modalità di renderizzazione, che non si limitano solo a fare atmosfera ma in alcuni casi complicano non poco l'esperienza. Soprattutto se combinati con la massima difficoltà disponibile e l'assenza totale dell'interfaccia utente, come nel nostro caso.