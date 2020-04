Valorant un nuovo video gameplay presenta tutti i personaggi e le loro abilità

Un nuovo video gameplay di Valorant presenta tutti i personaggi e le abilità dell'atteso shooter tattico di Riot Games, lo sviluppatore di League of Legends.

Con l'inizio della beta di Valorant, stanno cominciando ad emergere molte informazioni riguardanti questo interessante sparatutto in prima persona dai risvolti tattici. Un gioco che sembra volersi porre a metà strada tra Overwatch e Counter-Strike: Global Offensive, con tutte le potenzialità, soprattutto sotto il profilo esport, che ne potrebbero conseguire.

Anche perché il gioco è sviluppato da Riot Games, uno studio che anche grazie a League of Legends di esport se ne intende.

In questo video di Arekkz Gaming possiamo scoprire tutti i personaggi, le abilità e le ultimate che potremo trovare nella beta del gioco. In questo modo possiamo vedere come lo stile dei personaggi sia colorato, fresco e vario. Questo, unito ad un set di abilità piuttosto variegato, dovrebbe consentire di modellare il gameplay in base alle proprie esigenze e abilità.

Cosa ne pensate?

Valorant uscirà su PC in formato free-to-play nel corso del 2020. La closed beta del gioco, invece, inizierà il prossimo 7 aprile, collegando un account Riot a Twitch e seguendo gli stream ufficiali, tra i quali ci sarà quello di Multiplayer.it.