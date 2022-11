Animal Crossing: New Horizons, fan italiani raccontano le loro esperienze in video

Animal Crossing: New Horizons è diventato rapidamente un vero e proprio fenomeno di costume, complice il lancio nel mezzo dei lockdown, e Nintendo ha pubblicato un interessante video in cui alcuni fan italiani raccontano le loro esperienze con il gioco.

Capace di imporsi come il gioco più venduto di sempre in Giappone, Animal Crossing: New Horizons ha riscosso un successo straordinario in tutto il mondo grazie al fascino del suo stile cartoonesco, alle tante attività e a quella sensazione di libertà contrapposta appunto alle limitazioni della pandemia.

"Non hai ancora messo piede sulla tua personale isola? Lasciati dire cosa ti aspetta da chi ha iniziato questo viaggio in Animal Crossing: New Horizons già da un po'!", si legge nella descrizione del video, che fa esattamente questo: portare una serie di testimonianze su ciò che offre il titolo per Nintendo Switch.

Nella nostra recensione di Animal Crossing: New Horizons, due anni or sono, abbiamo sottolineato le tante qualità del gioco e la sua capacità di coinvolgerci in un'avventura sorprendentemente vivace e divertente.