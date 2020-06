Animal Crossing: New Horizons ospita tutti i personaggi di Super Smash Bros., grazie al lavoro di un fan

Nell'ultimo mese vi abbiamo mostrato vari modelli per vestire i panni del vostro personaggio preferito su Animal Crossing: New Horizons. Ma la fantasia dei giocatori è andata oltre: qualcuno ha ricreato l'intero roster di Super Smash Bros., utilizzando accessori, vestiti e personalizzazioni dell'ultime esclusiva per Nintendo Switch.

Avete capito bene: nel momento in cui scriviamo tutti i personaggi di Super Smash Bros. sono presenti su Animal Crossing: New Horizons. Bisogna ringraziare la buona volontà dell'utente Reddit Dj-Dez, che ha impiegato ben 400 ore della propria vita (e anche qualcosa in più) per studiare ogni singolo personaggio di Smash Bros., poi per cercare all'interno di Animal Crossing: New Horizons pattern, accessori, stili e colori per i capelli, tutto ciò che servisse a renderli credibili.

Il risultato? Date un'occhiata all'immagine riportata in calce a questo articolo. Si tratta di un'operazione che non ha davvero nulla da invidiare al catalogo con tutti gli abiti dedicati alle principesse dei film Disney.

Personaggi dei Pokémon, Yoshi, Sonic, Link e Zelda: ci sono praticamente tutti i volti noti targati Nintendo (e non). E il bello è che potrete averli anche voi, sfruttando il codice del giocatore in questione, ovvero MA-3790-6501-6469. Per utilizzarlo recatevi presso la bottega delle Sorelle Ago e Filo, poi al terminale rosa in fondo al negozio. Da qui inserito manualmente e riscattate tutto il ben di Dio che vi troverete; chiaramente ci sarà bisogno di un abbonamento al servizio Nintendo Switch Online in corso di validità.