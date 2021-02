Animal Crossing: New Horizons, l'Università di Macerata ha organizzato una caccia al tesoro speciale

Nintendo e l'Università di Macerata hanno organizzato una caccia al tesoro molto speciale in Animal Crossing: New Horizons. Si tratta di un'iniziativa all'insegna del rispetto dell'ambiente, con tanti premi esclusivi.

Si tratta di una serie di Cacce al Tesoro organizzate sia dall'Università di Macerata, il primo Ateneo al mondo ad essere sbarcato all'interno di Animal Crossing: New Horizons, sia da alcuni dei creator più apprezzati e seguiti dalla community Nintendo. Due esperienze da vivere in streaming e in multiplayer.

La Caccia alla borraccia dell'Università di Macerata sarà un'occasione per sensibilizzare la comunità di studenti sui temi ambientali, incentivando la progressiva riduzione dell'utilizzo delle plastiche monouso. Mercoledì 24 febbraio, dalle h 17:00, gli studenti UniMC potrano aggiudicarsi una delle centinaia di borracce messe in palio, rispondendo correttamente in live streaming a una delle 8 domande green sulla pagina Facebook dell'Ateneo, sulla chat del Canale YouTube UniMC webTV o all'interno dell'isola UniMC. Per partecipare, è sufficiente registrarsi sul sito ufficiale.

La Caccia al tesoro della community italiana è già in corso sui canali dei creator che hanno aderito all'iniziativa e include una serie di dirette streaming, tra Twitch e YouTube, che termineranno domenica 28 febbraio, per un'intera settimana di divertimento. I giocatori avranno la possibilità di far visita alle isole di Gravier, Lightning95, Frake, Poketonx, Joepad17 e Froz3n e, una volta atterrati, potranno munirsi di pala per iniziare a scavare e trovare così gli item vincenti. Per partecipare basterà seguire i canali social dei creator coinvolti nell'iniziativa, aggiungerli tramite codice amico su Nintendo Switch e munirsi di una buona dose di fortuna e abilità! I migliori cercatori saranno ricompensati con oggetti unici o pattern personalizzati da aggiungere al proprio inventario, un prezioso ricordo dell'esperienza.

Di seguito il calendario completo dell'iniziativa, comprensiva di link per prendere parte all'attività:



Lunedì 22/02 h 20:00 - Gravier

Martedì 23/02 h 17:00 - Lightning95

Mercoledì 24/02 h 17:00 - Università di Macerata

Mercoledì 24/02 h 18:30 - Frake

Giovedì 25/02 h 17:00 - Poketonx

Venerdì 26/02 h 18:00 - Joepad17

Domenica 28/02 h 17:00 - Froz3n