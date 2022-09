Assassin's Creed Mirage: immagine principale e copertina del nuovo gioco in un leak

Assassin's Creed Mirage sembra essere il nome del nuovo capitolo della serie Ubisoft, su cui si stanno addensando voci e leak vari compresa questa nuova immagine principale che sembra dover caratterizzare la copertina o il materiale promozionale a corredo, con tanto di sottotitolo.

C'è in giro un rumor, confermato anche dall'affidabile Jason Shreier, che vuole Assassin's Creed Mirage essere il nuovo capitolo della serie Ubisoft, ovvero quello che veniva precedentemente identificato con il nome in codice Rift, con tanto di vari dettagli che lo descrivono come un ritorno alle origini della serie.



Piuttosto classica è, in effetti, anche la key art che viene riportata nel tweet qui sopra di Codex, account Twitter specializzato in leak e datamining, fonte la cui affidabilità va appurata ma che potrebbe aver scoperto la cover del nuovo Assassin's Creed tra i file dell'Ubisoft Store.

L'illustrazione ha un sapore piuttosto tradizionale, con il protagonista assassino proprio al centro dell'immagine e quello che sembra essere un enorme e minaccioso combattente armato di sciabole che si staglia sullo sfondo dietro una porta sormontata da un arco.

L'atmosfera richiama l'ambientazione mediorientale delle origini di Assassin's Creed, cosa che tornerebbe con il presunto ritorno alle radici più classiche della serie, così come il sottotitolo: "The Forty Thieves Quest" è infatti visibili sotto il titolo Assassin's Creed Mirage, ovvero "L'avventura dei quaranta ladri", riferimento piuttosto chiaro alla leggenda di origine persiana "Alì Babà e i quaranta ladroni". Questo però potrebbe effettivamente riferirsi a un DLC e non al gioco intero.

Restiamo in attesa di eventuali conferme, che a questo punto potrebbero arrivare durante l'Ubisoft Forward a settembre.